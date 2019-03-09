حقيقة اعدام سلمان العودة

تداول كثيرون من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الداعية السعودي سلمان العودة في سجن ذهبان السياسي بجدة، لكن مصادر عائلية مقربة نفت هذا الخبر جملة وتفصيلًا.

ونشر حساب عبر "فيسبوك"، يحمل اسم إعلامية جزائرية خبر الوفاة، قائلا إن "المتحدث الرسمي للإدارة العامة للسجون، المقدم عبد الله الحربي، أعلن وفاة الشيخ العودة في أحد مستشفيات العاصمة الرياض، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيه شائعات عن الوضع الصحي للشيخ العودة، لا سيما أن شهور اعتقاله الأولى لم يتمكن خلالها ذووه من التواصل معه، أو زيارته.

يذكر أن السلطات السعودية اعتقلت الشيخ العودة من منزله في محافظة بريدة بمنطقة القصيم، منذ عدة سنوات، وينتظر تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت.