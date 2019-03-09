الموت يخطف نجم هوليود بيرت رينولدز

خطف الموت الممثل الأمريكي، بيرت رينولدز، أحد أبرز نجوم السينما الأمريكية في السبعينات والحائز على جائزة غولدن غلوب والذي رُشح للأوسكار، عن عمر يناهز 82 عام.

وقد أُعلنت الوفاة في مستشفى بولاية فلوريدا إثر إصابته بنوبة قلبية وكانت عائلته إلى جواره.

وخضع النجم الكبير، الذي كان يتميز بشاربه الكبير، إلى جراحة في شرايين القلب في عام 2010.

وحقق رينولدز شهرة كبيرة عام 1972 عن دوره في فيلم دليفرانس Deliverance، والذي رُشح فيه لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل .

ثم أصبح أسطورة في هوليوود بعد أدواره الناجحة في أفلام سموكي وبانديت وكانونبول ران وبوغي نايتس

وقال تود ايزنر، وكيل أعماله لشبكة إن بي سي نيوز، واصفًا وفاته بـ"المفجعة"، بحسب ما أورده موقع "بي بي سي عربي".