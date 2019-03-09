وفاة الممثل الأمريكي لوك بيري بطل ريفرديل

توفي الممثل الأمريكي لوك بيري، بعد أيّام من إصابته بجلطة دماغية حادّة، وذلك عن عمرٍ ناهز الـ 52.

وبرز الممثل في عدد من الأدوار التي لعبها، وعلى رأسها مسلسل بيفرلي هيلز 90210 وريفرديل.

وأدخل بيري إلى المستشفى يوم 6 مارس /آذار في لوس أنجلس أثناء مشاركته في تصوير مسلسل ريفرديل في استوديوهات شركة ونرنر.

وأعلن مدير أعماله أن الممثل رحل وهو محاط بجميع أفراد أسرته، وأعلنت الشركة المنتجة للمسلسل عن وقف التصوير بعد رحيل بيري.

ولمع نجم بيري عبر مسلسل بيفرلي هيلز ما بين 1990 و2000 ولعب فيه دور الشاب المشاكس ديلان ماكي، إذ خطف الأضواء من خلال هذا المسلسل، بحسب ما أورده موقع "بي بي سي عربي".