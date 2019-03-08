تراند اليوم : جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2019 بوابة الازهر ..جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2019 ..امتحانات الثانوية الازهرية 2019

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 وهو جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2018-2019 ،وقد قام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوي بالتأكيد على أن جدو امتحانات الثانوية العامة المذكور هو الجدول النهائي وسيبدأ أول يوم من أيام امتحانات الثانوية العامة السبت 8/6/2019 أما آخر ايام الامتحانات فهو يوم الاربعاء 3/7/2019 وذلك على أن يكون يوم الأربعاء 19/6/2019 أجازة من الأمتحانات ويوم الاثنين 24/6/2019 أجازة من الامتحانات ،وتقع أمتحانات الثانوية العامة هذا العام في شهر رمضان المبارك مما يسبب بعض الضغط على الطلبة والطالبات في الثانوية العامة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا الخليج 365 جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 بعد أن تم إعتماده من قبل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق شوقي وتم إرسال نسخ منه إلى جميع الإدارات التعليمية لنشره على الطلبة والطالبات في جميع المدارس بكافة محافظات مصر المختلفة وهو النموذج النهائي لجدول امتحانات الثانوية العامة 2019

قد تحدد موعد غلق تلقي المقترحات علي جدول الثانوية العامة الذي نشرتة وزارة التربية والتعليم، الأربعاء الموافق 27/2/2019، حيث سيتم بحث المقترحات التي تم إرسالها علي الرابط المذكور بالمقال، وعمل التعديلات المناسبة علي الجدول.

ونحن معكم بكل جديد ومميز عبر موقعنا، للتسهيل علي متابعينا الحصول علي أخر وأهم الأخبار، حيث وفرنا الرابط الخاص بإتحاد طلاب مدارس مصر، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور الدخول وتسجيل المقترحات، علي الجدول المقدم من وزارة التربية والتعليم لإمتحانات الثانوية العامة، وبالفعل تم تلقي مقترحات لتغيير مواعيد إمتحانات المواد العلمية، وسوف تراجعها الوزارة قبل إعتماد الجدول النهائي.

وحرصاً من وزارة التربية والتعليم علي مشاركة طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور فقد قامت الوزارة بنشر الجدول المقترح بفترة كافية ليتمكن الجميع من إبداء الرأي، وقد حددت الوزارة أخر موعد لتلقي المقترحات علي الجدول حتي يوم 27 فبراير الحالي، حتي تتمكن الوزارة من عمل التعديلات وإعتماد الجدول النهائي.

جدول الثانوية العامة المقترح من الوزارة 2019.

سيتم أخذ المقترحات علي الصفحة الرسمية لإتحاد طلاب مدارس مصر ، ونوفر لكم من خلال موقعنا الرابط الخاص بالصفحة الرسمية لإتحاد طلاب مدارس مصرمن هنا

وقد أكدت وزارة التربية التعليم علي أنه لن يتم المساس بمواعيد بداية الإمتحانات أو إنتهائها، وايضاً موعيد إمتحانات اللغة الأجنبية الثانية- التربية الدينية- التربية الوطنية، وذلك لإرتباطهم بإمتحانات الشهادات الثانوية الدولية الآخري، ونحن معكم بكل جديد ومميز ونتمني لجميع طلابنا التوفيق والنجاح.