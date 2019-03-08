تراند اليوم : شهر رجب 2019 ..ايام الصيام في شهر رجب ..فضائل شهر رجب في الصيام ..اول ايام شهر رجب

نستمر معكم متابعينا الكرام عبر تقريرنا بين أيديكم في معرفة كل ما يخص موعد بداية شهر رجب 1440، حيث نرصد لكم متابعي موقعنا المتميز الخليج 365 اول ايام شهر رجب 1440 بعد استطلاع الهلال رسميا اليوم، وذلك من أجل الوقوف على بداية اول يوم في شهر رجب للعام 2019.

نتيح خلال تقريرنا التالي الإجابة على السؤال الذي يدور في ذهن الكثير منا في الوقت الراهن خاصة مع اقتراب شهر رمضان وهو متى يبدأ شهر رجب هذا العام، ونحن دائما ما نلبي رغبة حضراتكم في إزالة الإبهام عن كل ما يدور في مخيلتكم إذ نوضح اليوم موعد شهر رجب 2019/1440.

شهر رجب

شهر رجب هو الشهر السابع بالتقويم الهجري وهو من الأشهر الحرم (محرم وذي الحجة وذي القعدة ورجب)، منزلته عظيمة عند الله سبحانه وتعالى إذ يعد واحدا من الشهور الأربعة التي خصها سبحانه وتعالى بالذكر ، حرم في هذا الشهر العظيم الظلم والقتال وانتهاك المحارم، مما يدل على عظمة هذا الشهر إذ قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم “إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين”

بداية شهر رجب

أطلق على شهر رجب “مضر” نسبة لقبيلة مضر إذ كانت هذه القبيلة تبقي وقته كما هو دون تغيير مع الأشهر الأخرى عكس القبائل الأخرى الذين كانوا يغيرون في أوقات الأشهر بما يتناسب مع أوقات الحرب والسلم، كما يطلق عليه لفظ “الأصم” إذ لا ينادى فيه إلى القتال ولا يسمع فيه أيضا صوت السلاح.

اول ايام شهر رجب

نستقبل أول أيام شهر رجب في يوم الجمعة الموافق 2019/3/8 ميلاديا والموافق أيضا 1440/7/1 هجريا

موعد شهر رجب

شهر رجب هو الشهر الذي حدثت فيه حادثة الإسراء والمعراج، وهو الشهر الذي أمر فيه الله سبحانه وتعالى بتحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة منتصف رجب في السنة الثانية للهجرة.

تقويم شهر رجب 1440

اليوم الهجري الميلادي الجمعة 1440/7/1 2019/3/8 السبت 1440/7/2 2019/3/9 الأحد 1440/7/3 2019/3/10 الاثنين 1440/7/4 2019/3/11 الثلاثاء 1440/7/5 2019/3/12 الأربعاء 1440/7/6 2019/3/13 الخميس 1440/7/7 2019/3/14 الجمعة 1440/7/8 2019/3/15 السبت 1440/7/9 2019/3/16 الأحد 1440/7/10 2019/3/17 الاثنين 1440/7/11 2019/3/18 الثلاثاء 1440/7/12 2019/3/19 الأربعاء 1440/7/13 2019/3/20 الخميس 1440/7/14 2019/3/21 الجمعة 1440/7/15 2019/3/22 السبت 1440/7/16 2019/3/23 الأحد 1440/7/17 2019/3/24 الاثنين 1440/7/19 2019/3/25 الثلاثاء 1440/7/20 2019/3/26 الأربعاء 1440/7/21 2019/3/27 الخميس 1440/7/22 2019/3/28 الجمعة 1440/7/23 2019/3/29 السبت 1440/7/24 2019/3/30 الأحد 1440/7/25 2019/3/31 الاثنين 1440/7/26 2019/4/1 الثلاثاء 1440/7/27 2019/4/2 الأربعاء 1440/7/28 2019/4/3 الخميس 1440/7/29 2019/4/4

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يذكر أنه قد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن موعد استطلاع هلال شهر رجب 1440 سيكون اليوم الأربعاء 6 مارس، وذلك من خلال اللجان الشرعية والعلمية.

قامت دار الإفتاء المصرية اليوم باستطلاع هلال شهر رجب 1440 وأعلنت أن يوم الجمعة 8 مارس 2019 هو أول أيام شهر رجب، وهو ما وافق الحسابات الفلكية التي ذكرت سابقا أن أو أيام شهر رجب سيكون يوم الجمعة المقبل.