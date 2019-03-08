تراند اليوم : شعر على عيد المراة .. قصيدة عن اليوم العالمي للمرأة 8 آذار/ مارس 2019

متابعات / الخليج 365/ ان مكانة المراة غالية في العالم ولكن يمكن ان تحقق للمجتمع بعض الاشياء لا يحققها الرجل ، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة ننشر لكم قصيدة وشعر عن عيد المرأة وهي كالتالي :-

قصيدة مهداة للمرأة في يومها العالمي -8 آذار

رحاب حسين الصائغ

(ألألم الخامس ليوم فاشل)

المرأة ثورةُ ليل نشط

ونهار.. مشرق

المرأة شجرة وارفة الأغصان

ونبع صافي

المرأة شمس تنير الكون

وخمر توهج النفوس بوجودها

المرأة زهرة تليق بالفجر

ودعوة صامتة في أحضان البراءة

المرأة غابة ندية خضراء

وشفاه رطبة لا تمل العطاء

المرأة سماء صافية زرقة البحر بهاء رونقها

تسكن أفئدة الأحرار، كالوطن الثابت الحدود

المرأة صحراء عامرة بالأسرار

وجدران حانية على سكنيها

المرأة قصيدة أبحر الشعراء فيها

وفصل مورق يجمع فصول العمر

المرأة قضية سماتها الوجود في الماضي والحاضر والمستقبل

المرأة هي الحب والحياة والنغم الرقيق

وباء الحروف ونقطة الارتكاز ومعنى النبض

ويد الحنان وسكين الألم وأنين الغريب

لكنها مخنوقة باسم الحضارة الزائفة

رغم ذلك تبقى الإشعاع الذي

منه وعليه وفيه

تسير الأزمنة و الأقدار

المرأة

شعر على عيد المراة 2019 :-