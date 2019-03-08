تراند اليوم : فضيحة الفضائح الجنسية للمخرج خالد يوسف رئيس مافيا الدعارة الفنية

فضيحة الفضائح الجنسية للمخرج خالد يوسف رئيس مافيا الدعارة الفنية

فضيحة جنسية خالد يوسف في فضيحة الفضائح!

فضيحة خالد يوسف مسلسل تشويقي من اخراج المجرم نفسه

فضيحة خالد يوسف الجنسية وفيديوها وافلام خالد يوسف تسير الى الامام بخطوات واثقة في الطفو على السطح العكر للفن الجنسي المصري، حيث تتوالى الفضائح والفضائح التي لا تتوقف خيط خلف خيط، ولكن الآن، حصلت “الساعة 25” من خلال مصادرها المطلعة، على تفاصيل وخبايا ومعلومات تخص شبكة مكتملة الأركان متخصصة في الدعارة والجنس وكل ما له علاقة بالأمر. ولذلك يمكن اعتبارها فضيحة الفضائح، او اكبر الفضائح الجنسية، او مسلسل الدعارة التشويقي للمخرج خالد يوسف، وفي الحقيقية الاسم العنوان الافضل هو رئيس مافيا الدعارة الفنية

شبكة مكتملة الأركان كشفت عنها المصادر لـ”الساعة 25″، عن الشبكة، بالطبع ليس مركزها خالد يوسف وحسب، ولكن مراكزها لا تتوقف عن التشعب.

البداية:

مافيا الدعارة و الفضائح الجنسية المرتبطة بها و اكتشاف ملامحها يتطلب ان نستعرض تسلسل بعض الاحداث في هذه الفضائح الجنسية، وذلك قبل ان نتكلم عن مافيا الدعارة وفضيحة الفضائح، ودور خالد يوسف والذي اطلقنا عليه اسم الثائر المنوي في: نزع النقاب عن فاطمة ناعوت والثائر المنوي خالد يوسف

فضيحة الفضائح بدأت بداية مع كشف الساعة 25، لخيوط فضيحة جنسية مرتبطة بمخرج افلام سامه خالدي يوسف الذي يدعي الثورية والدفاع عن حقوق الفقراء وانه كاتب دستور مصر، ولذلك فارتباطه بفضيحة من هذا النوع هي فضيحة الفضائح و فضيحة شعب، وفضيحة وسط فني يسيطر عليه القوادون والعاهرات، حينما كانت لا تزال فيديو وحيد فيه خالد يوسف وفتاتين مشهورتين يلاعبنه ويلاعبهن جنسيا، قبل أن تتكشف كل فضيحة جنسية خلف الأخرى، كالخيوط المتشابكة.

رنا هويدي مذيعة عارية في صورة جديدة و اسرار تذاع اول مرة

فبدأت بنشر موضوعا كاملا عن خالد يوسف وفضيحته الجديدة، (للتفاصيل: خالد يوسف الثائر الاشتراكي الجنسي والتقدمي الخلفي وصاحب رسالة الفن التحتية). ثم توالت حقائق خالد يوسف من خلال (فضيحة و حقيقة خالد يوسف وثورته الجنسية ورسالة الفن التحتية! -اطفئوا الأنوار-)، ثم توالت الفضائح، مع أبرز الفنانات التي غرر بهن وتلاعب بهن جنسيا وإنسانيا، (للتفاصيل: منة شلبي فضيحة ممثلة اباحية أم ضحية خالد يوسف و مافيا فنية).

وبذلك تكشفت حقيقة خالد يوسف الجنسية وحقائقه وكلماته الكاذبات، والتي تمكنا من تفنيدها واحدة تلو الأخرى (للتفاصيل: فضيحة جنسية جديدة يوميا و خالد يوسف يعلق من جديد).

فيديوهات جنسية

قالت المصادر أن مافيا الدعارة ولأجل الحصول على اكبر مكاسب مادية وربما سياسية، فإنها تقوم بين الحين والآخر يتم تسريب مقاطع مصورة من الثائر المنوي خالد يوسف في أوضاع جنسية مختلفة مع فتيات، يقال أنهن شابات غير معروفات.

وأكدت المصادر، أن مقطع جنسي مصور قد تم تسريب يوم الاثنين، باسم رنا هويدي قبل أن يتم حذفه من الموقع الإباحي الذي نزل به، قبل أن يتم تسريب مقطع أخر باسم ايمي طلبة، ويتم حذفه هو الآخر، لافتة إلى أن أغلب المقاطع التي تحمل فضائح خالد يوسف يتم حذفها كلما تم تسريبها.

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ما السبب؟

.يؤكد المصدر، أن طريقة رفع المقاطع الجنسية إلى المواقع الإباحية يتم بشكل عام للمستخدمين، وتقوم إدارة الموقع بحذف ما ترى أنه يجب حذفه، وأهم رسالة لتلك المواقع هو وصول تلك المقاطع و انتشارها يتم ضمن خطة مدروسة فاحيانا يكون الانتشار على مستوى واسع واحيانا يكون النشر على نطاق ضيق نوعا ما وربما لابتزاز مجموعة من الاثرياء العرب الذين اذا فتحت رؤوسهم لتفحص ادمغتهم فلن ترى الا خصية واحدة مربوطة بانبون نفط،ولذلك فضيحة خالد يوسف هي فضيحة للتيار اليساري مدعي الثورية والذي يعمل قوادا عند رموز التيار الرجعي من اثرياء الوهم في بنوك بني صهيون و ابناء الخرفان و السهران و السكران، لتشكل فضيحة الفضائح ،في زمن الفضائح ، في مسلسل الدعارة اليومي الذي يشرف على تنفيذه مجموعة من كومبارسات البشرية واعني بهم اثرياء و الحكام العرب الذين لاينتمون للبشرية ولا يشاركون في نهضة الحضارة الا بمطالعة ونهضة “البتاع”، وقد تم ايجاد مخرج من وسط يغلب عليه القذارة والفساد ليصنع لنا مسلسلا جنسيا اباحيا تشويقيا، في 150 حلقة (عدد الضحايا) المخرج المنوي خالد يوسف، ولا نعلم ان كان هو عنصر فعال في تلك المافيا ام انه كومبارس من الكومبارسات التي يديرها رئيس مافيا الدعارة الفنية !!

وهذا هو سبب حذف مقاطع خالد يوسف حيث يشكل مع أطراف أخرى شبكة دعارة متكاملة الأركان.

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ويضيف المصدر، أن أحد الأمراء الأثرياء العرب، قد دفع في وقت سابق لخالد يوسف لبدأ العمل، فقام خالد يوسف باستئجار شقة، وجلب إليها فتاة تلو الأخرى، فيما يقوم بتصويرهن في اوضاع جنسية مخلة ثم يرسل تلك المقاطع للأمير العربي، الذي يمنحه بعدها المقال لقاء تلك المقاطع عن طريق إيداع ثمن المقطع في حسابه.

-ليس بعيدا عن الثري العربي أن يدفع الأموال في عدة مقاطع جنسية حيث يعاني أغلب هؤلاء من أزمات نفسية حادة ويمكن التوصل لمعلومات مفيدة بهذا الشأن: ثري عربي رهن زوجاته الأربعة.. لماذا؟– واذا اعبته الفتاة في الفيلم تتم الصفقة بمبالغ خيالية، وزوجة خالدي يوسف سعودية، والزبائن ايضا كثيرون منهم من السعودية، الخليج عموما. وربما يكون فضح بعض الفنانات المسكينات سيرعب الاثرياء الذين كانوا يشترونهم ويشترون خدماتهم، فيبادرون بالانفاق مما سرقوه من بيت مال الشعب والمسلمين. وخوفا من ان تتوسف الفضيح لتصبح فضائح او تصبح فضيحة الفضائح فطويل العمر يبادر مبتسما ويدفع بسخاء، خصوصا اذا كان يتعامل مع مافيا دعارة لديها سلطة في دول عربية كثيرة وتمارس الترويع والرعب و الابتزاز

يؤكد المصدر أن الشبكة متكاملة الأركان تعمل في الشقة نفسها، ويدير مافيا الدعارة او الشبكة “الفنية الثقافية” خالد يوسف وزوجته (لتفاصيل عن زوجته: بالصور فضيحة اخلاقية جديدة لزوجة المخرج خالد يوسف السعودية)، حيث يتم جلب الفتيات إليها، وتصويرهن بمعرفتهن ثم إرسال المقاطع إلى الثري العربي، الذي يدفع مقابلها، واستمر الأمر لفترة، وكل يوم يتم توريط وجه جديد في تلك المقاطع.

كما يمكننا تأكيد الأمر من خلال تصريحات زوجته السابقة عنه وهي سعودية وعلى علاقة مع عائلات كبيرة وغنية في السعودية، وقد أكد المصدر كونها الرابط بين خالد يوسف والاثرياء العرب المتهافتون على تلك الخدمات الفنية والثقافية، و لا ندري هل الغاء هيئة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و احلال مكانها هيئة الترفيه والترقيص و “المطالعة” والنهي عن المعروف والامر بالمنكر، بقيادة المفعوص تركي آل الشيخ، له علاقة بتلك المافيا ؟!! والقضية لا تحتاج لكثير من التحليل فهل يعقل ان امرأة بهذا ذرة شرف يمكن ان تدافع عن قواد خصوصا اذا كان زوجها، وهي ترى فيديوهاتها التي قام بتصويرها وتسمع صوته،وهو يستغل ويستعبد فتيات مراهقات مقابل وعود ان يجعلهن شهيرات!! وتسكل وتدافع عنه، والتفاصيل: السعودية زوجة المخرج خالد يوسف تبرر فضائحه. هل هناك احتمال اخر الا انها تنتمي لشبكة دعارة او مافيا دعارة متورطة بفضيحة جنسية بل بفضيحة الفضائح الجنسية!!