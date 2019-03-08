تراند اليوم : دعاء اول يوم رجب .. دعاء شهر رجب مفاتيح الجنان مكتوب بشكل كامل مستجاب

دعاء شهر رجب مفاتيح الجنان مكتوب بشكل كامل مستجاب نعرض من خلال هذا الموضع الذي نقدم لها كامل الدعاء، والأدعية التي وردة عن شهر رجب، كما تحدث بها أهل العلم من العلماء المسلمين في كل مكان، حيث يقال أن لشهر رجب خصوصية في قلوب المؤمنين، والراغبين في الحصول علي المغفرة، والتقرب من عرش الرحمان، لذلك نقدم لكم المعلومات الكاملة حول صحة هذا الدعاء، وكيفية التعامل معها، والعمل علي إرشاد كل مسلم من اجل الاستفادة من هذا الموضوع القيم بشكل كبير جدا، فهل لشهر رجب خصوصية بحق، دعنا نتعرف سويا ما هو دعاء شهر رجب مفاتيح الجنان مكتوب بشكل كامل.

دعاء شهر رجب مفاتيح الجنان

هنالك العديد من الأدعية التي وردة في فضل هذا الشهر الكريم، إلي يجتمع حولا أأمة المسلمين في كل مكان من أجل الحديث عن هذا الشهر الفاضل، عند الصحابة، فقد ورد عن سيدنا علي عليه السلام انه كان يردد هذا الدعاء في كل يوم من أيام شهر رجب.

يا مَنْ *يَمْلِكُ حَوائِجَ *السّائِلينَ، *ويَعْلَمُ ضَميرَ *الصّامِتينَ، لِكُلِّ *مَسْأَلَة مِنْكَ *سَمْعٌ حاضِرٌ *وَجَوابٌ عَتيدٌ،* اَللّـهُمَّ ومواعيدك*، الصّادِقَةُ،* وأيديك الفاضِلَةُ،** ورَحْمَتُكَ *الواسِعَةُ، *فأسْألُكَ* إن تٌصَلِّيَ* عَلى مُحَمَّد* وَآلِ مُحَمَّد *واَنْ تَقْضِيَ حَوائِجي* لِلدُّنْيا *والآخرة، اِنَّكَ *عَلى كُلِّ *شيء *قَديرٌ.

فضل الصيام في شهر رجب عند المسلمين

يعتبر شهر رجب كباقي الأشهر التي كان الرسول الكريم يصوم فيها كل يوم أثنين وخميس، لكن من المهم إن يكثر المسلم الصوم في هذا الشهر، بسبب البركة الكبيرة التي يحملها الشهر الفاضل، والتي تعمل علي تحسين الخلق الخاص بالمسلم، وتقوم سلوكه، ويغرف الله له الذنوب، والمعاصي المتراكمة علي كتفيه من ضمن الأدعية المناسبة خلال الأيام التي تصومها.

خابَ *الوافِدُونَ *عَلى غَيْرِكَ، *وَخَسِرَ *المُتَعَرِّضُونَ* إِلاّ لق، وَضاعَ* المُلِّمُونَ إِلاّ* بِكَ، وَاَجْدَبَ* الْمُنْتَجِعُونَ إِ*لاّ مَنِ* انْتَجَعَ فَضْلَكَ، *بابُكَ مَفْتُوحٌ *لِلرّاغِبينَ، وَخَيْرُكَ *مَبْذُولٌ *لِلطّالِبينَ *وَفَضْلُكَ مُباحٌ* لِلسّائِلينَ،* وَنَيْلُكَ مُتاحٌ *للأملين، وَرِزْقُكَ *مَبْسُوطٌ *لِمَنْ عَصاكَ،* وَحِلْمُكَ مُعْتَرِضٌ *لِمَنْ ناوأك*، عادَتُكَ* الإحسان إلى* الْمُسيئينَ، وَسَبيلُكَ الإبقاء *عَلَى الْمُعْتَدينَ،* ُاَللّـهُمَّ* فأهدني *هُدَى الْمُهْتَدينَ*، وَارْزُقْني* اجْتِهادَ* الُْمجْتَهِدينَ،* وَلا تَجْعَلْني *مِنَ الْغافِلينَ *الْمُبْعَدينَ، واغْفِرْ لي* يَوْمَ الدّينِ .

الأعمال الصالحة والعبادة التي يقوم بها المسلم

هنالك الكثير من العبادات التي يجب إن يقوم بها المسلم خلال شهر رجب، الذي يعتبر من الشهور الحرام التي حرم فيها القتال، أو ارتكاب المعاصي في زمن الرسول الكريم، حيث يعتبر من الشهور التي يحترس المسلمين في الوقوع في المعاصي، ويبحثون علي التكفير الفوري عن الذنوب التي يتم تعاطيها في الشهور السابقة فمن ضمن الأدعية التي يكثر الدعاء بها ما يقال

اَللّـهُمَّ *إني أسالك *صَبْرَ الشّاكِرينَ* لق، وَعَمَلَ* الْخائِفينَ *مِنْك، *وَيَقينَ* الْعابِدينَ لق،** اَللّـهُمَّ أنت* الْعَلِيُّ الْعَظيمُ*، وانأ عَبْدُكَ الْبائِسُ *الْفَقيرُ، أنت *الْغَنِيُّ* الْحَميدُ، وانأ *الْعَبْدُ الذَّليل، *اَللّـهُمَّ صَلِّ* عَلى مُحَمَّد* وَآلِهِ وَاْمْنُنْ* بِغِناكَ* عَلى فَقْري،* وَبِحِلْمِكَ *عَلى جَهْلي، *وَبِقُوَّتِكَ عَلى* ضَعْفي، يا قَوِيُّ* يا عَزيزُ، اَللّـهُمَّ *صَلِّ عَلى* مُحَمَّد وَآلِهِ *الأوصياء الْمَرْضِيِّينَ،* وَاكْفِني *ما أهمني* مِنْ *أمر الدُّنْيا* والآخرة* يا اَرْحَمَ ا*لرّاحِمينَ .

فضل الأعمال التي يقوم بها المسلمون خلال شهر رجب

يحصل الكثير من العباد علي الفضل الكبير عند العبادة، والصوم خلال هذا الشهر الكريم، حيث يتوافد المسلمين علي زيادة الأعمال الصالحة خلال الشهر، والعمل علي القيام بكل ما هو حسن، ويزيد في ميزان حسناته، ولذلك يعتبر هذا الشهر ذو فائدة كبيرة من أجل

يعتبر هذا الشهر من أهم الشهور في الحصول علي المغفرة.

قضاء الحاجات للمحتاجين من خلال الدعاء لله والإكثار من الدعاء.

الأجر الكبير، والثواب العظيم للمسلمين.

الوصول إلي أعلي مراتب الجنان.

المغفرة لما سبق من الذنوب.

حيث يقال إن هذا الدعاء هو المساعد في الوصول إلي المغفرة الكاملة خلال هذا الشهر، كما ورد عن السلف الصالح وهو

اَللّـهُمَّ يا ذَا الْمِنَنِ السّابِغَةِ، والآلاء الوازع، والرَّحْمَةِ الْواسِعَةِ، وَالْقُدْرَةِ الْجامِعَةِ، وَالنِّعَمِ الْجَسْيمَةِ، وَالْمَواهِبِ الْعَظيمَةِ، والأيادي الْجَميلَةِ، والْعَطايَا الْجَزيلَةِ، يا مَنْ لا يُنْعَتُ بِتَمْثيل، وَلا يُمَثَّلُ بِنَظير، وَلا يُغْلَبُ بِظَهير، يا مَنْ خَلَقَ فَرَزَقَ وَأَلْهَمَ فَاَنْطَقَ، وَابْتَدَعَ فَشَرَعَ، وَعَلا فَارْتَفَعَ، وَقَدَّرَ فأحسن، وَصَوَّرَ فأتقن، وَاحْتَجَّ فَاَبْلَغَ، وَاَنْعَمَ فأسبغ، وأعطى فأجزل، وَمَنَحَ فأفضل، يا مَنْ سَما فِي الْعِزِّ فَفاتَ وناظر الإبصار، وَدَنا فِي الُّلطْفِ فَجازَ هَواجِسَ الاْكارِ، يا مَنْ تَوَحَّدَ باِلْمُلكِ فَلا نِدَّ لَهُ في مَلَكُوتِ سُلْطانِهِ، وَتفَرَّدَ بالآلاء وَالْكِبرِياءِ فَلا ضِدَّ لَهُ في جَبَرُوتِ شَانِهِ، يا مَنْ حارَتْ في كِبْرِياءِ هَيْبَتِهِ دَقائِقُ لَطائِفِ الأوهام، وَانْحَسَرَتْ دُونَ إدراك عَظَمَتِهِ طائف إبصار الأنام، يا مَنْ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِهَيْبَتِهِ، وَخَضَعَتِ الرِّقابُ لِعَظَمَتِهِ، وَوجِلَتِ الْقُلُوبُ مِنْ خيفَتِهِ، أسالك بِهذِهِ المدح الَّتي لا تَنْبَغي إِلاّ لق، وَبِما وأية بت عَلى نَفْسِكَ لداعي مِنَ الْمُؤْمِنينَ، وَبِما ضَمِنْتَ الإجابة فيهِ عَلى نَفْسِكَ لِلدّاعينَ، يا اَسْمَعَ السّامِعينَ، وأبصر النّاظِرينَ، وأسرع الْحاسِبينَ، يا ذَا الْقُوَّةِ الْمتينُ، صَلِّ عَلى مُحَمَّد خاتَمِ النَّبِيّينَ، وَعَلى أهل بَيْتِهِ، وَاقْسِمْ لي في شَهْرِنا هذا خَيْرَ ما قَسَمْتَ، وَاحْتِمْ لي في قَضائِكَ خَيْرَ ما حَتَمْتَ، وَاخْتِمْ لي بِالسَّعادَةِ فيمَنْ خَتَمْتَ، وأحيني ما أحييتني مَوْفُوراً، وَاَمِتْني مَسْرُوراً وَمَغْفُوراً، وَتوَلَّ أنت نَجاتي مِنْ مُساءَلَةِ الْبَرْزَخِ، وَادْرَأْ عَنّي مُنْكَراً وَنَكيراً، وَاَرِ عَيْني مُبَشِّراً وَبَشيراً، وَاجْعَلْ لي إلى رِضْوانِكَ وَجِنانِكَ مَصيراً، وَعَيْشاً قَريراً، وَمُلْكاً كَبيْراً، وَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ كَثيراً .

هنالك الكثير من البيانات، والمعلومات المتداولة حول أهمية هذا الشهر، لكن وجب التنبيه غلي إنه لا فرق بين الشهور بالنسبة للأعمال الصالحة، التي وجب علي المسلمين الإكثار منها خلال الشهور المختلفة، لكن ما ورد إن الرسول كان يكثر من الصوم خلال الشهور التي تسبق شهر رمضان الكريم، من أجل استقباله أفضل استقبال، والصوم أول ثلاث أيام من الشهر، وأخر ثلاث أيام من الشهر، والصيام كل أثنين وخميس، فالأعمال لا يمكن إن تحصر خلال شهر واحد فقط.