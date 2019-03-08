تراند اليوم : دعاء فاتح رجب .. دعاء أول يوم في رجب … دعاء الجمعة الأولى من رجب

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رُوي أنَّ النبي (صلى الله عليه و آله) كان إذا رأى هلال رجب قال: “اللّهُمَّ بارِكْ لَنا فِي رَجَبٍ وَ شَعْبانَ، وَ بَلِّغْنا شَهْرَ رَمَضانَ، وَ أَعِنَّا عَلَى الصِّيامِ وَ الْقِيامِ، وَ حِفْظِ اللِّسانِ، وَ غَضِّ الْبَصَرِ، وَ لا تَجْعَلْ حَظِّنا مِنْهُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ” .
اول يوم رجب 2019 -1440 :-
يحل علينا شهر رجب للعام 1440 – 2019 ، يوم الجمعة الموافق 1-7-1440 هجريا ، الموافق 8-3-2019 ميلادياً، حيث ننشر لكم الآن التقويم الهجري لشهر رجب كامل كالتالي :-
التقويم الهجري لشهر رجب من سنة 1440 هـ
|اليوم
|الهجري
|الميلادي
|الجمعة
|1440/7/1
|2019/3/8
|السبت
|1440/7/2
|2019/3/9
|الأحد
|1440/7/3
|2019/3/10
|الإثنين
|1440/7/4
|2019/3/11
|الثلاثاء
|1440/7/5
|2019/3/12
|الأربعاء
|1440/7/6
|2019/3/13
|الخميس
|1440/7/7
|2019/3/14
|الجمعة
|1440/7/8
|2019/3/15
|السبت
|1440/7/9
|2019/3/16
|الأحد
|1440/7/10
|2019/3/17
|الإثنين
|1440/7/11
|2019/3/18
|الثلاثاء
|1440/7/12
|2019/3/19
|الأربعاء
|1440/7/13
|2019/3/20
|الخميس
|1440/7/14
|2019/3/21
|الجمعة
|1440/7/15
|2019/3/22
|السبت
|1440/7/16
|2019/3/23
|الأحد
|1440/7/17
|2019/3/24
|الإثنين
|1440/7/18
|2019/3/25
|الثلاثاء
|1440/7/19
|2019/3/26
|الأربعاء
|1440/7/20
|2019/3/27
|الخميس
|1440/7/21
|2019/3/28
|الجمعة
|1440/7/22
|2019/3/29
|السبت
|1440/7/23
|2019/3/30
|الأحد
|1440/7/24
|2019/3/31
|الإثنين
|1440/7/25
|2019/4/1
|الثلاثاء
|1440/7/26
|2019/4/2
|الأربعاء
|1440/7/27
|2019/4/3
|الخميس
|1440/7/28
|2019/4/4
|الجمعة
|1440/7/29
|2019/4/5
دعاء شهر رجب 2019 :-
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2019-03-08 2019-03-08