تراند اليوم : دعاء فاتح رجب .. دعاء أول يوم في رجب … دعاء الجمعة الأولى من رجب

رُوي‏ أنَّ النبي (صلى الله عليه و آله) كان إذا رأى هلال رجب قال: “اللّهُمَّ بارِكْ‏ لَنا فِي‏ رَجَبٍ‏ وَ شَعْبانَ، وَ بَلِّغْنا شَهْرَ رَمَضانَ، وَ أَعِنَّا عَلَى الصِّيامِ وَ الْقِيامِ، وَ حِفْظِ اللِّسانِ، وَ غَضِّ الْبَصَرِ، وَ لا تَجْعَلْ حَظِّنا مِنْهُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ” .

اول يوم رجب 2019 -1440 :-

يحل علينا شهر رجب للعام 1440 – 2019 ، يوم الجمعة الموافق 1-7-1440 هجريا ، الموافق 8-3-2019 ميلادياً، حيث ننشر لكم الآن التقويم الهجري لشهر رجب كامل كالتالي :-

التقويم الهجري لشهر رجب من سنة 1440 هـ

اليوم الهجري الميلادي الجمعة 1440/7/1 2019/3/8 السبت 1440/7/2 2019/3/9 الأحد 1440/7/3 2019/3/10 الإثنين 1440/7/4 2019/3/11 الثلاثاء 1440/7/5 2019/3/12 الأربعاء 1440/7/6 2019/3/13 الخميس 1440/7/7 2019/3/14 الجمعة 1440/7/8 2019/3/15 السبت 1440/7/9 2019/3/16 الأحد 1440/7/10 2019/3/17 الإثنين 1440/7/11 2019/3/18 الثلاثاء 1440/7/12 2019/3/19 الأربعاء 1440/7/13 2019/3/20 الخميس 1440/7/14 2019/3/21 الجمعة 1440/7/15 2019/3/22 السبت 1440/7/16 2019/3/23 الأحد 1440/7/17 2019/3/24 الإثنين 1440/7/18 2019/3/25 الثلاثاء 1440/7/19 2019/3/26 الأربعاء 1440/7/20 2019/3/27 الخميس 1440/7/21 2019/3/28 الجمعة 1440/7/22 2019/3/29 السبت 1440/7/23 2019/3/30 الأحد 1440/7/24 2019/3/31 الإثنين 1440/7/25 2019/4/1 الثلاثاء 1440/7/26 2019/4/2 الأربعاء 1440/7/27 2019/4/3 الخميس 1440/7/28 2019/4/4 الجمعة 1440/7/29 2019/4/5

دعاء شهر رجب 2019 :-