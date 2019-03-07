تراند اليوم : وفاء عامر: هعمل أي حاجة عشان خالد يوسف لأنه صاحب فضل عليا-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها وافقت على المشاركة في فيلم “كارما” على الرغم من صغر دورها عن الفنانة زينة وغادة عبدالرازق بسبب قناعتها بالعمل مع المخرج خالد يوسف.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “تحت السيطرة”، المذاع على قناة “النهار”، : “أنا أعمل أي حاجة مع خالد يوسف لأنه مبدع.. وكان لازم أقف جنبه”، لافتا أن خالد يوسف صاحب فضل عليها خلال مسيرتها الفنية.

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وأشارت الفنانة، إلى أنه تمسك بها وأعطاها دورًا في فيلم “كف القمر” على الرغم من وجود اعتراض من بعض الفنانين، معقبة: “لو طلب مني أعمل جملة وحسيتها إنها هتبقى مهمة هشارك معاه”.