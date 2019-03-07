تراند اليوم : (اسماء) نتائج قوى الامن الداخلي 2019 رتبة رقيب متمرن --- نتائج التطوع في قوى الأمن الداخلي 2018/2019...

متابعات / الخليج 365/ ترقب شديد بين المتقدمين للقوى الأمن الداخلي في لبنان ، للتعرف على نتائج التطوع في قوى الأمن الداخلي 2018/2019 لرتبتي دركي ورقيب .

فقد كشفت مصادر خاصة أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنجزت تصحيح مسابقات الاختبارات الخطية للمرشحين للتطوع لديها لرتبتي رقيب متمرن ودركي متمرن من الذكور والاناث.

ونزولاً عند اتصالات المواطنين من الذين شاركوا في هذه الاختبارات، حاول موقعنا معرفة موعد صدور هذه النتائج، حيث ترجح المعلومات أن تبدا هذه النتائج بالصدور تباعاً ـ بحسب الاختصاصات والرتبة ـ خلال ساعات، أو خلال يومين على أبعد تقدير.

وأشارت المعلومات إلى أن التأخير ناتج عن العدد الكبير للمتقدمين، لكن الأمور في خواتيمها، والنتائج ستعلن على الملأ.

وأكدت المعلومات أن معيار الكفاءة سيكون واضحاً في النتائج التي ستعلن، مع مراعاة التوازن الطائفي في النتائج النهائية.

اسماء المقبولين في مسابقة التطوع في قوى الأمن الداخلي 2018/2019 لرتبتي دركي ورقيب

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استخراج نتائج قوى الامن الداخلي 2019 روابط

يمكنكم الآن معرفة نتائج قوى الامن الداخلي 2018 في لبنان حيث أن الموقع الإلكتروني الذي أطلقته قوى الأمن الداخلي في الدولة اللبنانية قد أعلن وبشكل رسمي عن وجود موقع رسمي يمكن من خلاله الاستعلام عن النتائج لكل المواطنين الذين تقدموا لدورات قوى الأمن والتي قد تم الإعلان عنها منذ فترة قصيرة.

وللاستعلام عن النتائج يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي.

أو كذلك التعرف على جميع النتائج التي ظهرت والتي أطلقتها قوى الأمن الداخلي من خلال الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي على الفيس بوك.

ومن خلال الروابط السابقة يستطيع المواطنون التعرف على جميع نتائج الدورات حصريًا ، فور صدورها بشكل رسمي من قبل موقع قوى الامن الداخلي في لبنان.