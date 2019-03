تراند اليوم : sisol نتائج الامتحانات الفصل الاول 2019 برقم الطالب

متابعات / الخليج 365/ طلابنا الكرام في لبنان ، ننشر لكم رابط مباشر لبحث واستخراج نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول 2019 ، كما ونقدم لكم طريقة الحصول على النتائج عبر الموقع المخصص للجامعة من خلال الرابط التالي ، متبعاً الخطوات التالية :-



*الخطوة الأولى*

على الطالب الجديد تعبئة المعلومات في خانة ال New membership "لمرة واحدة فقط" المكونة من التالي

_رقم الملف student file number

_رمز التعريف الشخصي sis code (موجود على بطاقة الجامعة ومن لا يملك بطاقة الأرقام معلقة في حرم الجامعة بالقرب من شؤون الطلاب)

_تاريخ الولادة Date of Birth

_الايميل او الموقع الالكتروني e-mail

_اختيار اللون المفضل والرجاء عدم نسيانه Favorite color (to be memorized)

_ كلمة السر من اختياركم password

_تأكيد كلمة السر اي اعادة كتابتها كما هي confirm password

ومن ثم الضغط على كلمة create Membership

ملاحظة: على كلمة السر ان تكون مؤلفة من 8 أحرف أو أرقام

الرجاء تدوين المعلومات لعدم نسيانها.

*الخطوة الثانية*

لإعادة فتح الموقع تعبئة فقط رمز التعريف الشخصي(sis code) و كلمة السر (password) في المكان المخصص لهم في أعلى الصفحة و الضغط على كلمة الدخول (log in )

*الخطوة الثالثة*

بعد ذلك تظهر الصفحة الشخصية للطالب (profile)

على الطالب الضغط على كلمة grade summary في أسفل اللائحة في يسار الصفحة

فتظهر العلامات لكل مادة قد صدرت نتيجتها