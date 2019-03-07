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تراند اليوم : sisol نتائج الامتحانات الفصل الاول 2019 برقم الطالب

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متابعات / الخليج 365/ طلابنا الكرام في لبنان ، ننشر لكم رابط مباشر لبحث واستخراج نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول 2019 ، كما ونقدم لكم طريقة الحصول على النتائج عبر الموقع المخصص للجامعة من خلال الرابط التالي ، متبعاً الخطوات التالية :-
 

*الخطوة الأولى*
على الطالب الجديد تعبئة المعلومات في خانة ال New membership "لمرة واحدة فقط" المكونة من التالي 
_رقم الملف student file number
_رمز التعريف الشخصي sis code (موجود على بطاقة الجامعة ومن لا يملك بطاقة الأرقام معلقة في حرم الجامعة بالقرب من شؤون الطلاب) 
_تاريخ الولادة Date of Birth
_الايميل او الموقع الالكتروني e-mail
_اختيار اللون المفضل والرجاء عدم نسيانه Favorite color (to be memorized) 
_ كلمة السر من اختياركم password 
_تأكيد كلمة السر اي اعادة كتابتها كما هي confirm password 
ومن ثم الضغط على كلمة create Membership 

ملاحظة: على كلمة السر ان تكون مؤلفة من 8 أحرف أو أرقام 
الرجاء تدوين المعلومات لعدم نسيانها. 

 

 *الخطوة الثانية* 
لإعادة فتح الموقع تعبئة فقط رمز التعريف الشخصي(sis code) و كلمة السر (password) في المكان المخصص لهم في أعلى الصفحة و الضغط على كلمة الدخول (log in ) 

 *الخطوة الثالثة* 
بعد ذلك تظهر الصفحة الشخصية للطالب (profile) 
على الطالب الضغط على كلمة grade summary في أسفل اللائحة في يسار الصفحة 
فتظهر العلامات لكل مادة قد صدرت نتيجتها 

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