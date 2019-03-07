تراند اليوم : اعمال الليلة الاولى من رجب

متابعات / الخليج 365/ تشهد منتصف ليل يوم الخميس ، بداية أول أيام شهر رجب المبارك ، والذي يرغب الكثير من المسلمين باغتنام هذه الليلة المباركة بالتضرع لله عزوجل بالعبادة والدعاء ، حيث ننشر لكم خلال السطور التالية أبرز الاعمال والعبادات المستحبة القيام بها وهي كالتالي :-

اعمال الليلة الاولى من رجب :-

اعمال أول ليلة في رجب يستحب فيها الآتي :-

1. روي أن النبي (ص) إذا رأى هلال رجب قال : «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلّغنا شهر رمضان وأعنّا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغض البصر ولا تجعل حظّنا منه الجوع والعطش ».

2. الغسل في أول الشهر وأوسطه وآخره ومن فعل ذلك فله ثواب كثير .

3. صلاة ركعتين بعد العشاء يقرأ في الركعة الأولى سورة الحمد وسورة ﴿ ألم نشرح ﴾ مرة و سورة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ثلاث مرات ، وفي الركعة الثانية سورة الحمد و سورة ﴿ ألم نشرح ﴾ وسورة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ، وسورة الفلق ، وسورة الناس ، فإذا انتهى يقول : «لا إله إلا الله » 30 مرة ، و «اللهم صل على محمد وآل محمد» 30 مرة .

4. صلاة 30 ركعة ، في كل ركعة تقرأ سورة الحمد مرة وسورة ﴿ قل ياأيها الكافرون ﴾ مرة و سورة التوحيد ﴿ قل هو الله أحد ﴾ 3 مرات .

5. التفرغ للعبادة في هذه الليلة .

اول يوم رجب 2019 -1440 :-

يحل علينا شهر رجب للعام 1440 - 2019 ، يوم الجمعة الموافق 1-7-1440 هجريا ، الموافق 8-3-2019 ميلادياً، حيث ننشر لكم الآن التقويم الهجري لشهر رجب كامل كالتالي :-

التقويم الهجري لشهر رجب من سنة 1440 هـ