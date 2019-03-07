تراند اليوم : ((تحميل)) نتيجة الاعلان العاشر لشقق الاسكان الاجتماعي 7-3-2019 ... حسب الاسم وحسب الرقم القومي

متابعات / الخليج 365/ نتيجة الاعلان العاشر لشقق الاسكان الاجتماعي واسماء الفائزين من شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان (العاشر 10) حصريا من موقع صندوق الاسكان الاجتماعي عبر الانترنت برقم القومي ننشره لكم من خلال السطور التالية .

فمن المقرر أن يتم الكشف الرسمي عناسماء الفائزين بشقق الاعلان العاشر للعام 2019 ”أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنيا الجديدة، السادات، الغردقة”، خلال ايام قليلة عبر موقع الرسمي لشقق الاسكان في مصر ، لجميع المتقدمين لشقق الاسكان في مصر .

قال المهندس صلاح حسن، الرئيس التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى، إن الإعلان العاشر تقدم له 230 ألفا من حاجزى الوحدات السكنية تنطبق عليهم الشروط فى 7 أماكن، رغم أنه كان مخطط له 60 ألف وحدة، وبعد تعليمات الرئيس السيسى بتخصيص وحدات لكل من تنطبق عليه الشروط، يتم حاليا توفير وحدات للمواطنين.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن عام 2019 سيشهد بناء وحدات لكل المتقدمين لحجز وحدات للإعلان العاشر، إضافة إلى استكمال الوحدات التى بدأ العمل بها فى العام الماضى، مشيرا إلى أن 250 ألف أسرة استفادت من الوحدات السكنية ضمن الإسكان الاجتماعى، وتسلم المواطنين هذه الوحدات، والجميع يشعر بالإنجازات التى تقام على أرض الواقع بالإسكان الاجتماعى.

وأشار إلى أن الأعمال مستمرة فى بناء وحدات الإسكان الاجتماعى، وإجمالى ما تم إنجازه من وحدات حتى الآن 335 ألف وحدة من أصل 600 ألف وحدة سكنية.

ونشير إلى أن الالاف من المواطنين يبحثون عن نتيجة قرعة الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر من أجل الاستعلام عن أسماء الفائزين بوحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر، والتي بات الإعلان عنها قريبا جدا، حيث يمكنك الاستعلام عن قرعة الإسكان الاجتماعي إلكترونيا فور الإعلان عنها.

أما عن شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر، فقد أعلنتها وزارة الإسكان كما يلي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام. لا يمكن التقديم للحصول على أكثر من شقة. ألا يكون المتقدم قد حصل سابقا على وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي من قبل”دار مصر، سكن مصر،….”. لا يكون لديه سكن تمليك. لا يكون قد حصل أحد أفراد الأسرة على قرض أو شقة من الإسكان الاجتماعي من قبل. أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي يريد التقديم فيها، أو من محافظة مجاورة. يتم السداد على 20 عام حسب نظام التمويل العقاري.

قرعة الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر

وهناك الالاف المواطنين ممن انطبقت عليهم الشروط قد قدموا في قرعة الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بشكل إلكتروني عبر شبكة الإنترنت عن طريق زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي أملا في الحصول على وحدة سكنية، وقد أعلن وزير الإسكان عن موعد الإعلان عن أسماء الفائزين بالإعلان العاشر، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة قرعة الاسكان الاجتماعي الاعلان العاشر خلال ايام قليلة.