تراند اليوم : تهنئة بمناسبة عيد المرأة 2019 ... "كل عام وانتن الحب" تهاني عيد المراة 8 مارس 2019

متابعات / الخليج 365/ يصادف غدا الجمعة الموافق 8 من مارس 2019 اليوم العالمي للمرأة ، فكل عام ونساء العالم بألف خير ، حيث نقدم لكم اليوم أجمل عبارات التهنئة بمناسبة عيد المرأة 8 مارس 2019 وعبارات حب بمناسبة يوم المرأة العالمي 2019 وهي كالتالي :-

تحية للمرأة في يوم عيدها

تحية إلى المرأه التي قدمت وما زالت تقدم لعالمها كل الحب

تحية للمرأه العاملة في كل مكان

تحية الى نساء الأرض المعذبات

أبعث بتحية عطرة لكل الأمهات ..

و إلى المرأة المدركة والواعية لدورها ومكانتها في المجتمع أينما وحيثما كانت,

في مثل هذا اليوم من كل عام تتجدد فرحتنا

بعيدالمرأة العالمي الذي يوافق 8 مارس,

أتقدم بالتهاني القلبية إلى المرأة

الأم والأخت والزوجة والبنت

تحية حب إليكِ أيتها الإنسانة الصبورة الرائعة وأنتِ تلملمين وتدارين جراحكِ وتكافحين

تحية حب ووفاء الى كل من روت بدمها تربة الوطن الغالي ودافعت عن أرض الوطن.

تحية حب للمرأة الصابرة المكافحة

تحية حب لروح المجتمع

تحية حب إلى الملاك الذي به تستمر الحياة

بطاقة تقدير في هذا اليوم لقلب المجتمع النابض

بطاقة تقدير لكل الامهات

بطاقة تقدير للمرأة العربية رمز النضال رمز الكفاح

بطاقة تقدير لكل نساء العالم في كل أنحاء العالم

كل عام يا إخضرار العالم في ربيعه المتجدد وأنتِ بخير

كل عام يا صانعة الحياة ياعنوان الطيبة والحنان وأنتِ بخير

كل عيد وكل عام والجميع بخير، والثقة والآمل بغد أكثر إشراقا لكِ حيث تكونين

"بطاقة تهنئة للمرأة في عيدها"

عيد المراة عيد الحب

والبسمه والحنيّه

المرأة هيّ رحمة رب

انهديت للانسانيه

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عيد المراة عيد الأم

هلّي بتسهر ليل نهار

تربّي ولادا وما تهتم

مهما الدهر عليها جار

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المرأة الزوجه الحنونه

الملتزمه بزوجا وبيتا

تمدّ لو ايد العونه

وتجمع غلّه زرعيتا

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عيد المرأة عيد الأخت

اللي كلاّ محبه وغيره

عا اخواتا ومهما قلت

بتبقى فرحتها كبيره

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المرأة العمّه القالو تعم

محل الأهل وتعطي الحب

بتبكي عيونا بتزرف دم

عا ولاد خيّا انضاق الدرب

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المرأة الخاله وعندا العطف

عا ولاد خيتا وين ما كان

عندا الغيره وعندا اللّطف

وعندا محبه من الرحمن

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المرأة هيّ الصديقه

للعيله أهل وأولاد

وهيّ للعيله رفيقه

تعينا بتحقيق الأمجاد



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المرأة سيدة الأعمال

بالكون وكل قطارو

بالاداره ورأس المال

مع صنّاعو وتجّارو



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بعيد المرأة بيحلى القول

وتحلى بتمجيدا الكلمات

بحيّيها اليوم وعا طول

بحيّيها بكل الأوقات

في عيد المرأة العالمي...

أمنيات تنثر الفرح والمحبة في القلوب

كل عام وانتِ أجمل وأروع ياسيدتي...



في الثامن من آذار من كل عام.. تحتفل النساء في كل أرجاء المعمورة بعيد له خصوصيته

حيث ترسم لوحة خالدة مشرقة الالوان تجمع بين خطوطها

الجنس اللطيف الذي حباه الله بالجمال والرقة والعذوبة والارادة والتصميم

لان تتبوأ مكانتها في المجتمع.

المرأة.. كائن جميل وعظيم لما تحمله من حب وحنان بين جوانحها

في استمرار حركة الكون

فحواء.. كما يقال خلقت من ضلع آدم

فكيف لانخاف عليها نحن الرجال من قسوة الأيام

ومن الصعب الحديث عن المرأة بعيداً عن الرجل

فكلاهما مكمل للاخر ولايمكن لأي مجتمع من المجتمعات العيش بدون هذا التكامل

وعلى الرغم من أن المراة تشكل نصف المجتمع تقريباً

الا انها لم تأخذ فرصتها كاملة في المجتمعات العربية.

والمراة العربية مرت عبر التاريخ بظروف قاسية وصعبة

ولكنها قاومت وصمدت ولم تنس انها حفيدة نسوة عظام

وانها حملت لواء الثورة والحرية

وانها تحدت الحصار والجوع والالم..

فقد دخلت المرأة ومنذ القدم في معترك الحياة الى جانب الرجل

ودفعته الى تحقيق النمو والتطور فانبعثت منها الحضارات الانسانية

واشرقت بنورها في ارجاء المعمورة

وبذلك تكون قد سجلت نتاجاً حياً ورافداً لاينضب في التوازن لديمومة الحياة

التي يصبو اليها الانسان على مر العصور



رسالة حب لكل نساء العالم :-