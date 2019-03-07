تراند اليوم : (PDF) نتائج مسابقة القران الكريم قطر 7/3/2019 أسماء الفائزين

متابعات / الخليج 365/ حمل الآن كشوفات واسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكيم الخاصة بوزارة الأوقاف الاسلامية في قطر، والتي أعلنت عنها قبل قليل لجميع المتقدمين لمسابقة القرآن الكريم في قطر للعام 2019 .

فقد نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في إدارة الدعوة والإرشاد الديني، نتائج مسابقة القرآن الكريم السنوية لطلاب المدارس في دورتها الثامنة والخمسين، والتي أجريت اختباراتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وشارك في المسابقة، التي تعد أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم في دولة قطر، نحو 35 ألف طالب وطالبة من 404 مدارس من مختلف المدارس المستقلة والأجنبية والخاصة ورياض الأطفال، ومن مختلف مراحل التعليم (الروضة والابتدائي والإعدادي والثانوي).

وقدم السيد مال الله عبدالرحمن الجابر مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التهنئة لجميع الطلاب الناجحين في المسابقة..موضحا أن نسبة الناجحين بالمسابقة بلغت 76 بالمائة من مجموع المشاركين والمتقدمين للمسابقة في نسختها الثامنة والخمسين وعددهم 34962 طالبا وطالبة.

و نوه بحصول 13 ألفا و838 طالبا وطالبة على تقدير ممتاز، في حين حصل 6550 على تقدير جيد جدا، و6314 على تقدير جيد..مشيرا إلى أنه سيتم منح الفائزين والفائزات في المسابقة مكافآت تشجيعية وشهادات تقدير.

وشكر الجابر الطلاب وأولياء الأمور على حرصهم ومشاركتهم في المسابقة، كما حثهم على مواصلة هذا النهج، والاستمرار في حفظ ومدارسة القرآن الكريم وعلومه، مقدما التهنئة كذلك لأولياء الأمور واللجنة المنظمة على نجاح المسابقة في عامها الـ/58/ في تحقيق أهدافها والوصول إلى هذا العدد الكبير من الطلاب والطالبات وربطهم بالقرآن الكريم خلال المسابقة.

وأوضح مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني أن هذه المسابقة القرآنية تقام سنويا بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي.

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