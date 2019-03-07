تراند اليوم : تفاصيل فضيحة خالد يوسف ومنة شلبي الجديدة.. والحقيقة الكاملة

فيديو خالد يوسف ومنه شلبي هو الأكثر بحثا هذه الفترة، حيث اتجه العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تنقل العديد من الاخبار فيما يخص فيديو جديد لخالد يوسف ومنه شلبي ضمن الفيديوهات الأخيرة التي أثارت جدلاً كبيراً في الشارع المصري وذلك بعد أن تم تسريب فيديو منى فاروق وخالد يوسف في القضية المعروفة والمشهورة.

وقد ظهرت الكثير من الأنباء خلال الأيام القليلة الماضية عن فضيحة جديدة تجمع خالد يوسف ومنه شلبي، وأشارت وسائل إعلام إلى أن الفنانة منة شلبي كان يجمعها علاقة حب قديمة مع المخرج خالد يوسف، انتهت بخطوبتهما قبل أن ينفصلا لأسباب غير واضحة.

فيديو خالد يوسف ومنه شلبي

والجدير بالذكر أنه انتشر عدد من مقاطع فيديو لمنى فاروق وخالد يوسف والتي خلقت ضجة كبيرة في مصر خلال الفترة الأخيرة أشهرها فيديو الفنانة منى فاروق وشيما الحاج مع المخرج خالد يوسف، فضلا عن الفيديو لخالد يوسف مع كاميليا.

شاهد أون لاين رد فعل منة شلبي عند زج اسمها في قضية فيديوهات خالد يوسف

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وظهرت منة شلبي مؤخرا بين صديقاتها حلا شيحا وايناس الدغيدي وعمتها الإعلامية بوسي شلبي بتكريمها في مهرجان “أسوان للأفلام القصيرة”.

والجدير بالذكر أنه تم القبض على منى فاروق وشيما الحاج منذ أيام خلال القضية المعروفة بالفيديوهات الجنسية مع المخرج الشهير خالد يوسف.