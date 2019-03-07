تراند اليوم : ألبوم صور رنا هويدي rana heweidy المتورطة في فيديوهات خالد يوسف

صور رنا هويدي، بعد انتشار فضيحة فيديو رنا هويدي وخالد يوسف، أثارت المُذيعة رنا هويدي جدلًا واسعًا على مدار الساعات القليلة الماضية، بعدما أثير حول إلقاء القبض عليها في مطار القاهرة الدولي، قبل سفرها خارج البلاد على اثر فضيحة ظهورها في فيديو مع المخرج خالد يوسف ، والمذيعة رنا هويدي التي تبلغ من العمر 26 عامًا، كان لها تجارب إعلامية قصيرة، لعل أبرزها تجربتها القصيرة في “mbc مصر”، التي خرجت منها بسبب أزمة كبيرة، قبل عامين تقريبًا.

رنا هويدي انا فلاحة من كفر الشيخ

وعن طبيعة المحتوى الذي تُقدمه، أكدت ضرورة رضاها عن المحتوى الذي تقدمه، قائلة: “أنا فلاحة من كفر الشيخ، وأهلي بيتفرجوا عليّ في البلد ومش مكسوفين”، إذ إنها ترغب في تقديم محتوى جيد واحترافي، لافتة إلى أنها تُعد أصغر مُذيعة في الوطن العربي، قائلة: “أنا عملت برامج معملهاش حد في سني، وعاوزة اشتهر بشغلي وشطارتي”، مُشيرة إلى أنها لم تتأثر نهائيًا بأزمتها مع “Mbc مصر”، وأنها عادت بشكلٍ أقوى على قناة “الغد”.

ام بي سي تنهي عقدها مع رنا هويدي

وأنهت قناة “mbc مصر”، في أبريل 2017، تعاقدها مع “رنا” بعد شهور قليلة من تقديمها برنامج “حديث المساء”، على خلفية الأزمة التي شهدتها عقب تداول تغريدات منسوبة لها عبر حسابات وصفتها بالمزيفة لا تمت لها بأي صلة وصل عددها إلى 60 حساباً على “فيس بوك”، و”تويتر”، وفق تصريحاتها آنذاك.

وقالت إن هذه الحسابات تنتحل شخصيتها وتغرد بكلام مسيء للشعب السعودي، ولقناة mbc، الأمر الذي دفع بالقناة لإيقاف البرنامج حتى تم إنهاء التعاقد، وتطور الأمر لتهديدها بالقتل عبر هاتفها الشخصي، ما دفعها لتقديم عدة بلاغات لمباحث الإنترنت بالأدلة ضد من يزور الحسابات باسمها.

صور رنا هويدي