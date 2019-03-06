جدول الامتحان التجريبي الثاني للصف الأول الثانوي نهاية الأسبوع

امتحان تابليت شهر مارس للثانوية العامة 2019، وضعت له وزارة التربية والتعليم عدد من الملامح الهامة التي يجب أن يتعرف عليها الطلاب قبل أن يخوضوا امتحانات الصف الأول الثانوي لشهر مارس، فقد أدى طلاب الصف الأول في شهر يناير الماضي أول امتحانات تجريبية وفق نظام التقويم الجديد بنظام الكتاب المفتوح.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي لشهر مارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم على انه سوف يتم نشر جدول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة منظومة التعليم الجديد، كما أن الامتحان سيكون بنظام الكتاب المفتوح الأوبن بوك،وأعلن وزير التربية والتعليم على أن الوزارة ستعقد مؤتمر صحفي خلال أيام لعرض تفاصيل الامتحان التجريبي القادم المقترح أن يقام في يوم 24 مارس، كما أن الوزارة سوف تعلن جدول الامتحان التجريبي الثاني مع نهاية الأسبوع الحالي.

كما أنه قد استلم الطلاب حتى الآن 700 ألف طالب للصف الأول الثانوي على جهاز التابليت بشكل مجاني ليتم إجراء الامتحانات عليه، والامتحانات سوف تطرح من داخل بنك المعرفة، كما قد تم توصيل الشبكات الالكترونية داخل المدارس في كل أنحاء جمهورية مصر العربية لكي يتم توفير الانترنت بالمدارس للطلاب.

ملامح الامتحانات الإلكترونية لامتحان شهر مارس