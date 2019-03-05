تراند اليوم : ((مبروك للفائزين)) نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم الثلاثاء 5-3-2019 www.diflottery.com.sy

متابعات / الخليج 365/ نتائج الاصدار الدوري السادس ليانصيب معرض دمشق الدولي اليوم الثلاثاء 5-3-2019 مبروك للفائزين.. و حظ أوفر لكل من لم يحالفه الحظ.





يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 :-

نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي، يتم الإعلان عنها عبر آليه معينة، وتشرف على عملية سحب إجراء القرعة جهات رسمية سورية، وتقوم بإتباع الآلية المحددة من قبل الإدارة المختصة، حيث يتم السحب على الأرقام الخاصة ببطاقات اليانصيب من خلال نظام الدواليب، والبطاقة الرابحة هي البطاقة التي يقف عندها الدولاب.

معرض دمشق الدولي في سوريا، من أقدم وأعرق وأكبر المعارض الدولية في منطقة الأوسط، وهو معرض دولي يتم إقامته في دمشق سنوياً منذ 1954نتائج يانصيب معرض دمشق الدوليم، وتشارك في دورات المعرض الأسبوعية عدد من الدول من مختلق قارات العالم فضلاً عن آلاف الشركات السورية والعالمية.

وكانت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية قد أتاحت خدمة نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي عبر SMS يتم إرسالها عبر الجوال حيث أصبح الآن بإمكان مشتركي سيريتل و إم تي إن معرفة نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي من خلال رسالة قصيرة من هاتفك النقال على الشكل التالي:

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رقم بطاقة اليانصيب + مسافة خالية + الرقم المتسلسل للإصدار

ثم إرسالها على الرقم 1713 وتكلفة هذه الخدمة: 5 ل.س

رابط نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 :-

من خلال الدخول الى موقع معرض دمشق الدولي، معرفة أرقام البطاقات الرابحة في يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 برقم البطاقة.

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