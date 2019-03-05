حقيقة وفاة عمر عبدالله بصفر

قدم الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة التعازي للشيخ عبدالله بصفر ‏الأمين العام الهيئة العالمية القرآن والسنة في وفاة ابنه عمر، حيث كان يتلقى العلاج من مرض السرطان.

وكان عمر الذي وافته المنية اليوم في أحد مراكز العناية المركزة في الولايات المتحدة الأمريكية، والبالغ من العمر ٧ سنوات يعاني منذ فترة من مرض السرطان في مستشفى الحرس الوطني ثم سافر للعلاج على نفقة الدولة.

من جهته، قدم حسن بصفر ‏عضو اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة وعضو المجلس البلدي بجدة .الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو محافظ جدة على تعازيهم ومواساتهم في رحيل الفقيد.

وقال بصفر ان جثمان الفقيد سيصل إلى جدة الخميس او الجمعة حيث ستتم الصلاة عليه في المسجد الحرام، وشكر كل من قدم لهم التعزيه داعيا الله تعالى أن يصبر خاله الدكتور عبدالله بصفر في هذا المصاب الجلل، ودعا الله لعمر بالرحمه والغفران وان يصبر ام الفقيد والاسره الكريمه