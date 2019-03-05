نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 الاصدار الدوري السادس

تم الكشف الرسمي، اليوم الثلاثاء، عن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي الاصدار الدوري السادس رقم (80)، والآن بإمكانك أن تعرف نتيجة بطاقتك من خلال الصور المرفقة أدناه، ومن خلال رقم البطاقة لجميع مشتركي يانصيب معرض دمشق الدولي في سوريا.

وتزايدت عمليات شراء بطاقات يانصيب معرض دمشق الدولي، للمشاركة والفوز في جوائز التي تقدمها المؤسسة العامة للأسواق والمعارض الدولية في دمشق.

وطرأ على اليانصيب الذي شكل علامة مميزة من علامات معرض دمشق الدولي تطورا ملحوظا، من حيث نوع الورق الذي تطبع عليه البطاقات وقيمة الجوائز وعددها وتسمية الإصدارات وطريقة السحب والتوزيع، وكذلك طريقة الإعلان.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الاعلان عن آلية جديدة في معرض دمشق الدولي، وهي ارسال النتائج من خلال رسائل الهواتف المحمولة تصل المشتركين في كانت أسمائهم بين الفائزين.