تراند اليوم : وفاة شاروخان Shah Rukh Khan الممثل الهندي المشهور

متابعات / الخليج 365/ حقيقة وفاة شاروخان في حادث تحطم طائرة فرنسية، فقد انتشار خبر وفاة النجم العالمي شاروخان Shah Rukh Khan علي مواقع التواصل الاجتماعي أبان تحطم طائرة كانت تقلهم الي فرنسا، الامر الذي شكل ضجة اعلامة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جمهور ومتابعي الفنان .





الامر الذي لم يكتفي عند هذا الحد فقد نشر موقع فرنسي وفاة الممثل الهندي في حادث تحطم طائرة في العاصمة الفرنسية باريس، والأسوأ هو أن هذه التقارير المزيفة إدعت أيضاً أن الطيران المدني الفرنسي أصدر بياناً يؤكد أن الطائرة لم تتمكن من الهبوط وأن السلطات تحقق في الأمر.

وذكرت وسائل إعلام هندية أيضاً نبأ مقتل شاروخان مع سبعة آخرين عندما كانوا على متن طائرة خاصة في طريقها إلى باريس حيث تحطمت نتيجة الطقس العاصف.

ووفقاً للتقارير، خلق خبر الوفاة فوضى كبيرة في الهند، ولكن لحسن الحظ، تحركت شرطة مومباي فور تلقي الخبر، واستطاعت أن تتواصل مع شاروخان، الذي أكد أنه يصور في مومباي وأنه على ما يرام تماماً.

يشار الى أن شاروخان نجا من حادث خطير بعدما انهيار جزء من السقف في موقع تصوير أحدث أفلامه، ولكنه لم يصب بأي أذى بحسب صحيفة Mumbai Mirror.