تراند اليوم : xxnorthwayxx animal jam ___________ لعبة الحيوان المخادع جام

xxnorthwayxx animal jam لعبة الحيوان المخادع جام ، حول اللعبة تتمير بأنها تخدع أشياء كثيرة ، مثل الياقات المدبوغة ، والبطانيات المستهلكة ، والمواد التجريبية ، ومعظم الأشياء الأخرى التي تعتبر نادرة.

لديها حساب مختلف يسمى "xxnitherwayxx" ولكن تم حظره أو تم تعطيله. لديها أيضًا العديد من الحسابات الأخرى لكن أسماء المستخدمين غير معروفة.

مظهر خارجي

حيوانها الرئيسي هو ذئب أحمر غامق يدعى الكابتن Superviking مع نمط البرق الداكن والسفلي الأبيض. يرتدي الذئب قبعة "فوكس هات" بيضاء اللون ، وساقًا قردًا غير عضوًا في السيف.