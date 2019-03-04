تراند اليوم : متى تفتح الجامعات السودانية 2019 .. (تاريخ استئناف الدراسة)

متابعات / الخليج 365/ متى تفتح الجامعات السودانية2019، لا يزال عدد كبير من طلاب الجامعات السودانية في السودان يتسائلون عن الموعد الرسمي لفتح الجامعات واستئناف الدراسة للعام 2019 ، بعد تعطيل الدوام الدراسي لأكثر من شهرين في جامعات السودان .

فقد أعلنت كلية القضاريف عن استئناف الدراسة فيها وذلك يوم التاسع من مارس للعام 2019 ، وطالبت من جميع الطلاب والطالبات ضرورة العودة الى جامعتهم ومقاعدهم الدراسية والاستعداد الجيد لبدء الدراسة ، فيما لا يزال عدد من الجامعات السودانية الأخرى في حالة تعطيل لدراسة حتى اللحظة .





بدوره أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ـ تم إعفاؤه- الصادق المهدي، إن الأزمة الأخيرة والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها العاصمة وبعض الولايات، هي احتجاجات سلمية نتيجة الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى وجود 36 جامعة حكومية توقفت الدراسة بها حفاظاً على الطلاب.

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وقال خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، على هامش فاتحة أعمال الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية، في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، إن السودان به 36 جامعة حكومية توقفت بها الدراسة حفاظاً على سلامة الطلاب.

وزاد “وزارة التعليم العالي ومن منطلق مسؤولياتها وحفاظاً على سلامة الطلاب تم تعليق الدراسة بالجامعات، لكونها بيئة خصبة لانطلاق تلك المظاهرات والاحتجاجات”.

وأشار إلى وجود نحو (104) جامعات وكليات خاصة بها عدد من الطلاب الأجانب، من بينهم طلاب مصريون، مؤكداً انتظام الدراسة في حوالي 80% من الجامعات والكليات الخاصة.

وأضاف “ما حدث احتجاجات سلمية بسبب الأوضاع الاقتصادية وهذا أمر طبيعي”، مشيراً إلى أن تلك الاحتجاجات في طريقها إلى الانحسار بعد تحسن الأوضاع التي كانت مسببة لها.