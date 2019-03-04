تراند اليوم : {المقبولين} نتيجة الاعلان العاشر للاسكان الاجتماعى 2018 2019 بالرقم القومي - اسماء المستفيدين من شقق...

متابعات / الخليج 365/ أيام قليلة وسيتم الكشف عن نتائج قرعة الاسكان الاجتماعي الاعلان العاشر للعام 2019 2018 ، حيث أكد مصدر مطلع بوزارة الاسكان أن الوزارة ستكشف رسميا عن نتيجة الاعلان العاشر للاسكان الاجتماعي يوم 15 مارس 2019 ، حيث يتم اطلاق كشوفات واسماء المقبولين في شقق الاعلان العاشر للعام 2019 ”أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنيا الجديدة، السادات، الغردقة”.

أما عن شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر، فقد أعلنتها وزارة الإسكان كما يلي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام. لا يمكن التقديم للحصول على أكثر من شقة. ألا يكون المتقدم قد حصل سابقا على وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي من قبل”دار مصر، سكن مصر،….”. لا يكون لديه سكن تمليك. لا يكون قد حصل أحد أفراد الأسرة على قرض أو شقة من الإسكان الاجتماعي من قبل. أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي يريد التقديم فيها، أو من محافظة مجاورة. يتم السداد على 20 عام حسب نظام التمويل العقاري.

قرعة الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر

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وهناك الالاف المواطنين ممن انطبقت عليهم الشروط قد قدموا في قرعة الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بشكل إلكتروني عبر شبكة الإنترنت عن طريق زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي أملا في الحصول على وحدة سكنية، وقد أعلن وزير الإسكان عن موعد الإعلان عن أسماء الفائزين بالإعلان العاشر، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة قرعة الاسكان الاجتماعي الاعلان العاشر خلال ايام قليلة.

مشروعات الإسكان الاجتماعي تأتي في إطار خطة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في العمل على توفير وحدات سكنية مناسبة للشريحة المجتمعية محدودة ومتوسطة الدخل، وذلك من خلال مشاريع الإسكان الاجتماعي التي تقوم بها الدولة، حيث يتم كل فترة الإعلان عن فتح باب الحجز للعديد من كشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك في معظم محافظات مصر، خاصة مشروعات المدن الجديدة، والهدف من هذه المشروعات الكبرى هو التيسير على المواطنين في الحصول على المسكن المناسب، وكذلك العمل على تفريغ المدن ذات الكثافة السكنية المرتفعة وإعادة التوزيع العمراني في أرجاء الدولة المصرية، والعمل على خلق مجتمعات عمرانية جديدة.

الاستعلام عن نتيجة الاعلان العاشر للاسكان الاجتماعى 2019 2018 من خلال الرابط التالي