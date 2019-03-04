تراند اليوم : دعاء للجزائر 2019 .. دعاء للجزائر لحفظ الوطن من الفتن …آميــن

تشهد الجزائر هذه لأيام مرحلة مفصلية هامة ، حيث تزاد المظاهرات السليمة الرافظة لتولي بوتفليقة للعهدة الخامسة لرئاسة الجزائر ، حيث تزداد المظاهرات السلمية في جميع ربوع وشوارع الجزائر ، والتي نأمل من الله أن يحل الأمن والأمان على الجزائر ، لذلك ننشر لكم قائمة من الأدعية الهامة للجزائر لحفظ الوطن من الفتن وهي كالتالي :-

اللــهم أْمّن بلادنا و أنزل علينا سكينة من عندك. اللــهم ألف بين قلوب الجزائريين و اجمعهم على طاعتك. اللــهم ثبتنا و احفظ بلادنا من شر الأشرار و الفتن.ا اللهم إنه بلد ارتوى ترابه بدم الشهداء فبارك فيه و احمه إنك أنت السميع المجيب .اللهم في هذه الجمعة المباركة ندعوك بدعاء سيدنا ابراهيم “اجعل هذا بلدا آمنا و ارزق اهله من الثمرات”.آميــن

اللــهم أْمّن بلادنا و أنزل علينا سكينة من عندك. اللــهم ألف بين قلوب الجزائريين و اجمعهم على طاعتك. اللــهم ثبتنا و احفظ بلادنا من شر الأشرار و الفتن.ا اللهم إنه بلد ارتوى ترابه بدم الشهداء فبارك فيه و احمه إنك أنت السميع المجيب.

ربــِّـ: أسألكـــ في دُعائي وصَلاتي، رحمة تحفظ بها وحدتي، وتجفف بها دمعتي، وتنقذ بها أمتي.

يا ربــــِّ: أسألكــ “كلمة سواء” تجمع بها أبنائي، وتكيد بها أعدائي، وتصون بها دمائي، وتحرس بها ترابي وبحاري وسمائي.

يا ربـــِّ أسألكـــ بركة تُشْبِع بها الجائعين، وتؤوي بها النازحين، وتوظفــ بها العاطلين، وتخرس بها الفاسدين، وتزلزل بها الناهبين.

يا ربـــِّ:اللهم من زلزل أمني فزلزلهــُ، ومن فرَّق بين أبنائي فمزقهــُ، ومن نهبــَ قوتهم فشرده.

يا ربــِّ: ربنا لا تؤاخذنا بما فعل الفاسدون منا، ولا تحمِّلنا وتحمِّل وطننا ما لا طاقة لنا بِهــْ.

يا ربــِّ: اللهمـَّ يا كاشفـ الكروبــ، اكشف لنا الصُّبح من شفقــ الكروبــ، واصرفــ عنا الحروبــ ودعاة المصائبــ و الخطوبــ، ونعوذ بك اللهمـَّ من أشرار الشعوبــ، وتآمر الخارج اللَّعوب و فساد الداخل النهوبــ.

يا ربــِّ:اللَّهمـ لا مفرقــَ لما وحَّدتــَ، ولا هادي لمن أضللتــ، ولا مفسد لما أصلحتــَ، أصلح أمورنا و حطِّمـ الخونة و اعصفــ بهم

يا ربــِّـ:

أسألكـــ في دُعائي وصَلاتي، رحمة تحفظ بها وحدتي، وتجفف بها دمعتي، وتنقذ بها أمتي.

يا ربــــِّ:

أسألكــ “كلمة سواء” تجمع بها أبنائي، وتكيد بها أعدائي، وتصون بها دمائي، وتحرس بها ترابي وبحاري وسمائي.

يا ربـــِّ:

أسألكـــ بركة تُشْبِع بها الجائعين، وتؤوي بها النازحين، وتوظفــ بها العاطلين، وتخرس بها الفاسدين، وتزلزل بها الناهبين.

يا ربـــِّ:

اللهم من زلزل أمني فزلزلهــُ، ومن فرَّق بين أبنائي فمزقهــُ، ومن نهبــَ قوتهم فشرده.

يا ربــِّ:

ربنا لا تؤاخذنا بما فعل الفاسدون منا، ولا تحمِّلنا وتحمِّل وطننا ما لا طاقة لنا بِهــْ.

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يا ربــِّ:

اللهمـَّ يا كاشفـ الكروبــ، اكشف لنا الصُّبح من شفقــ الكروبــ، واصرفــ عنا الحروبــ ودعاة المصائبــ و الخطوبــ، ونعوذ بك اللهمـَّ من أشرار الشعوبــ، وتآمر الخارج اللَّعوبـ،و فساد الداخل النهوبــْ.

يا ربـــِّ:

اللهمـَّ إليكـــ مددت يدي، وبكــَ حفظتــ وحدتي، فاقبل توبتي، وارحمني في ضعفي وقوَّتي، ولا تجعل مصيبتي في فرقتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، وسدِّد خطوتي، وألِّف بين قلوبــِ أبنائي؛ لو أنفقتــُ ما في الأرض جميعا ما ألفتـُ بين قلوبهم ولكن الله ألَّف بين قلوبهمــْ.

يا ربــِّ:

اللَّهمـ لا مفرقــَ لما وحَّدتــَ، ولا هادي لمن أضللتــ، ولا مفسد لما أصلحتــَ، أصلح أمورنا و حطِّمـ الخونة و اعصفــ بهمــ

يا ربــِّ:

اللَّهمـ يا ربــَّ العباد، لا تحرمني سعة رزقك، وشمول عافيتكـــ، وجزيل عطائكــ، ولا تصرف وجهكـــ الكريمــَ عنى برحمتك يا أرحمـَ الرَّاحمين.

اللَّهمــ لا تحرمني وأنا أدعوكــَ، ولا تخيِّبني وأنا أرجوكـــ…

آمين يا ربــَّ العالمين .