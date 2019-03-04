مستجدات مسابقة الشبه طبي بدون بكالوريا 2019 في الجزائر

تتحدد قائمة الناجحين نهائيا في مسابقة الشبه طبي بدون بكالوريا 2019، بحسب درجة الإستحقاق من بين المترشحين الذين حصلوا علي معدل 10 من 20 ولم يتحصلو علي علامة إقصائية 5 من 20 ، كما يمكن للذين لم تقبل ملفاتهم تقديم طعن لدي المعهد .

وكما ذكرنا سابقا فإن التسجيلات ت فتح في شهر نوفمبر أو ديسمبر من كل عام بحيث تعلن المسابقة في الجرائد وعلى مستوى المعاهد شبه الطبية عبر مختلف الولايات، ويحدد اخر أجل 15 يوم من تاريخ إعلان المسابقة .

للراغبين بتسجيل ب مسابقة توظيف شبه طبي نقدم لهم ملف التسجيل:

– طلب خطي.

– صورة شمسية.

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

– شهادة مدرسية تثبة مستوي الثالث ثانوي مع كشف نقاط الثلاثي.

– إستمارة تملئ من طرف المترشح.

– شهادة الأقامة.

– ظرفان عليهما الطابع البريدي و الهنوان.