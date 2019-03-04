تفاصيل: حرب خفية من بطولة اليسا ونوال الزغبي

اشتعلت حرب خفية بين الفنانة اللبنانية إليسا، وشركة روتانا، عقب عودة نوال الزغبي إلى الشركة، ونجاحها في طرح ألبوم جديد بعنوان "كده باي" منتصف فبراير الماضي.

وفتحت عودة نوال إلى روتانا باب التساؤلات من جديد، حول الفنانة الأحق بلقب ”نجمة الشركة الأولى“، خاصة بعد الإعلان منذ أشهر قليلة، عن عودة الفنانة اللبنانية نجوى كرم، إلى الشركة أيضًا.

وجاء تخوف إليسا على مكانتها في الشركة، بعد النجاح المبهر الذي حققه ألبوم نوال الزغبي الجديد، واستحواذه على اهتمام مسؤولي "روتانا"، في الوقت الذي تبدو فيه العلاقة متوترة جدًا بين الفنانتين.

ومنذ ذلك الحين، بدأت العلاقة متوترة بين جماهير الفنانتين على مواقع التواصل الاجتماعي، ليأتي طرح الأخيرة ألبومها الجديد وعودتها لروتانا بمثابة سكب البنزين على النار المشتعلة أصلا بينهما. وفق "ارم نيوز"