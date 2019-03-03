تراند اليوم : (قائمة) اسماء بعض الناجحين الذين تغلبوا على الخجل

متابعات / الخليج 365/ نقدم لكم زوارنا الكرام قائمة بأسماء بعض الناجحين الذين تغلبوا على الخجل ، وقصة نجاح التي دفعتهم للتغلب على افلضل والخجل في حياتهم .

حيث يعاني ما يقرب من الخمسين في المئة من الأشخاص من الخجل بدرجة أو بأخرى، لكن نماذج اليوم لعدد من الناجحين تمكنوا من التغلب على الخجل في حياتهم وهم كالتالي :-

1) توماس اديسون قال عنه مدرسوه انه غبي لدرجة انه لا يستطيع تعلم اي شيء! يحمل اسم توماس اديسون ما يزيد عن 1000 براءة اختراع, بعض هذه الاختراعات غيرت العالم واهمها المصباح الكهربائي و كاميرا الافلام وبطارية الألكالاين.

2) ألبرت أينشتاين واجه ألبرت اينشتاين منذ صغره صعوبة كبيرة في التواصل مع الناس و التعلم بالطريقة التقليدية لكن هذا على ما يبدو لم يكن مؤشراً على قلة ذكائه ولم يكن عائقا امام نجاحه و هو ما اثبته مع الزمن باكتشافة نظرية "النسبية" أحد اهم أعمدة الفيزياء الحديثة, وحصوله على جائزة نوبل في الفيزياء عن مساهمته في النظريات الفيزيائية وخصوصاً اكتشافه للظاهرة الكهروضوئية التي شكلت الاساس لنظرية الكم

3) العقيد هارلاند ساندرز ديفيد ( صاحب سلسلة مطاعم KFC) ترك العقيد هارلاند دراسته ليخرج الى سوق العمل, عمل كرجل إطفاء, بائع لشركات التأمين,بائع لاطارات السيارات, عامل في محطة محروقات و وظائف أخرى عديدة, تعرض للطرد من العمل عشرات المرّات, تعرض فندقه الصغير و مطعمه للحريق عام 1939 ليؤسس مكانهما مطعماً جديداً ما لبث أن أغلقه مع انطلاق الحرب العالمية الثانية ليعود للعمل من جديد موظفاً في أحد المطاعم. سافر ساندرز حول الولايات المتحدة لبيع امتياز استخدام وصفته السرية للدجاج المقلي, تمكن ساندرز من بيع امتياز وصفتة السرية عام 1952 لأول مرة. اليوم وبعد وفاة ساندرز باكثر من ثلاثين عاماً فإن سلسلة دجاج كنتاكي لديها اكثر من 16000 مطعم حول العالم.

4) والت ديزني طُرد والت ديزني في بداية حياته العملية من احدى الصحف لضيق مخيلته وعجزه عن ابتكار قصص جديدة! تعرض الاستديو الخاص به للأفلاس عام 1924 بعد عامين فقط من انشائه وكان على وشك الافلاس مرة أخرى عام 1937 قبل ان ينقذة انتاجه لفيلم الكرتون "سنو وايت و الاقزام السبعة".

5) هنري فورد عام 1901 فشل هنري فورد في اعادة انتاج نموذجه الأول لسيارة بمحرك يعمل على الوقود ليقرر المستثمرين حل الشركة, عاد بعدها فورد وتمكن من اقناع بعض المستثمرين بالاستثمار في فكرته مرّة أخرى, فورد الذي تعلم من تجربته الاولى الكثير تعرض هذه المرة الى مضايقات و تدخلات كثيرة في عمله وصلت اوجها عندما قام المستثمرين بجلب شخص للاشراف على عمله الامر الذي دفعه الى ترك العمل على مشروعه. استمرت محاولات فورد الى ان وجد الشريك المثالي اليكساندر مالكومسون ليجد طريقه وينشأ خطاً للانتاج و يصمم سيارة من ابتكاره بالكامل, سيارة فورد موديل A التي بدأت معها رحلة شركة فورد العالمية

6) إسحاق نيوتن أرادته والدته ان تصنع منه مزارعاً فقامت باخراجه من المدرسة ليعمل في مزرعة العائلة و لكنه فشل فشلا ذريعاً, عاد بعدها بوساطة مدير مدرسته الى مقاعد الدراسة و من ثم التحق بجامعة كامبردج ومضى في بحثه العلمي ليصبح واحد من أكثر العلماء تأثيراً في تاريخ البشرية واحد العلامات الفارقة في الثورة العلمية.

7) سويشيرو هوندا ولد سيكيرو هوندا في عائلة فقيرة جداً في مقاطعة هماماتسو البعيدة في اليابان وكان من فرط فقر عائلته أن خمسة من إخوانه توفوا نتيجة سوء التغذية ولانعدام الموارد المادية والاقتصادية. ترك هوندا المدرسة العام 1922 وكان عمره 15 عاما ثم ترك قريتة وتوجه الى طوكيو وعمل في محل لتصليح السيارات لمدة 6 سنوات،قبل أن يقترض مالا ليفتح أول محل لتصليح السيارات عام 1928. حصل هوندا في السنة نفسها على براءة اختراع لتصميمه مكابح معدنية للسيارات بعد ان كانت تصنع من الخشب. سجل هوندا حافل بأكثر من 470 ابتكار وأكثر من 150 براءة اختراع باسمه.