تراند اليوم : صحة خبر وفاة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة

متابعات / الخليج 365/ تداولت العديد من المواقع الجزائرية أخبار تفيد بتدهور الوضع الصحي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ، ونقله للمستشفى ، الامر الذي شكل ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن صحة بوتفليقة .

فيما نفى مصدر طبي في مستشفى جنيف الجامخعي، خبر وفاة الرئيس الجزائري ، وأكد أن حالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حرجة جداً.

ونقل موقع" روسيا اليوم" عن المصدر الطبي، أنه كان من المقرر أن يخضع بوتفليقة لعملية جراحية لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك.

وذكرت أن الرئيس الجزائري موجود حاليا في الطابق التاسع في مستشفى جنيف الجامعي، وهو قسم معزول عن باقي أقسام المستشفى ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المستشفى.