الجدول الرسمي للثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، اليوم السبت جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، حيث يبدأ امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي اعتبارا من السبت 8 يونيو 2019، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم أنها حريصة على مستقبل أبنائها الطلبة والطالبات على عدم ضياع مجهودهم الدراسي، وأنه تم فى وضع الجدول هذا العام مراعاة وضع أيام بين مادة الفيزياء، وان الجدول تم باستفتاء حوالي 180 ألف طالب على شبكة الانترنت والاستماع لمقترحاتهم وشكواهم والاجتماع مع الطلبة مراعين في ذلك كافة الظروف والمقترحات.

أصبحت الثانوية العامة فى مصر من الأمور الهامة التى تشغل بال المصريين يعتبرها البعض هي المحطة التي يتحدد بها مصير أبناءهم للخروج من عنق الزجاجة واللحاق بالجامعة والكليات المختلفة، يرى بها الآباء ان لحاق ابنه وابنته بكليات القمة مثل الطب والصيدلة والهندسة هي المطاف الأخير فى حياته التى تضمن له وضع اجتماعي مرموق يحدد بها ذاته، ويرى البعض الآخر ان الشهادة الثانوية ستحقق له غايته فى دراسة كلية يرغبها ومجال يحقق فيه كيانه وذاته مستقبلا، كما أنها تمثل للبعض حصاد ونتيجة مختلف مراحل التعليم السابقة والمجهود الذي يبذله المنزل من الاباء والأمهات فى المذاكرة، المراجعة والدروس الخصوصية ودائما ترى دموع طلبة الثانوية العامة فى الجرائد والتلفزيون وعلى مواقع التواصل الاجتماعى والجدل بين سهولة وصعوبة الامتحان.