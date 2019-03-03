جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 الدور الأول الشعبة العلمية والأدبية | الجدول الرسمي وزارة التربية...

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019، طال الانتظار في ترقب اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، ولقد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت الموافق 2 مارس 2019 جدول امتحانات الثانوية العامة، ونظراً لان امتحانات الثانوية العامة كثيراً ما تصادف أن تكون في شهر رمضان الكريم، وذلك يضع عبء علي أغلب الطلاب، لما يواجه الطلاب من تعب الصيام والحر الشديد وتوتر الامتحانات.

قامت وزارة التربية والتعليم لذلك لأول مرة تم عمل استطلاع رأي علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم علي مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، للمشاركة في وضع جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018_2019، والجدير بالذكر أنه شارك في استطلاع الرأي ذلك في ما يقرب من 180 ألف طالب وطالبة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 الدور الأول

تعتبر مرحلة إتمام الثانوية العامة من المراحل الهامة والشاقة لدي كل الطلاب، ويقوموا كافة الطلاب وأيضاً أولياء أمورهم ببذل جهدهم وتوفير الجو الأسري المناسب حتي يستطيع أبنائهم في رصد الدرجات النهائية، والالتحاق بكليات القمة، والجدير بالإشارة أنه قام الدكتور طارق شوقي بعقد عدد من الاجتماعات مع اتحاد طلاب مصر، للمشاركة في وضع جدول الثانوية العامة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2019

صرحت وزارة التربية والتعليم بوضع فترات راحة بين المواد، حتي لا يستطيع جميع الطلاب المراجعة والاستعداد التام لكل مادة قبل الدخول في اختبارها، حيث من المقرر وضع فترة راحة مدتها أربعة أيام ونصف قبل مادتي الفيزياء والتاريخ، وفترة راحة مدتها ثلاث أيام ونصف قبل مادة الكيمياء، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي 2018\2019 الدور الأول، يوم 8 يونيو وحتي 3 يوليو، وذلك عقب إجازة عيد الفطر مباشرة.