تراند اليوم : تحميل برنامج تحميل الفيديو .. تنزيل برنامج تحميل الفيديو .. تحميل برنامج تحميل الفيديو من اليوتيوب

تحميل برنامج تحميل الفيديو تنزيل برنامج تحميل الفيديو تحميل برنامج تحميل الفيديو من اليوتيوب TubeMate YouTube Downloader هو تطبيق لتحميل مقاطع الفيديو الموجودة على اليوتيوب مباشرة على هاتفك المحمول، فهو يمكنك من حفظ مقاطع الفيديو المفضلة لك على بطاقة الذاكرة الخاصة بجهازك لمشاهدتها متى شئت.

إن استخدام هذا التطبيق سهل للغاية، حيث يمكنك الوصول إلى مقطع الفيديو المرغوب عن طريق (متصفح الويب) الموجود على التطبيق نفسه، وذلك بواسطة لمس الأسهم الخضراء والتي ستراها في أسفل الشاشة.

وحينها يمكنك اختيار جودة الفيديو الذي ترغب في تحميله، حيث يوفر التطبيق مستويات مختلفة لدقة نقاء الصورة وذلك حتى تلائم أجهزة الأندرويد المختلفة التي تدعم التطبيق.

Advertisements

سيتم حفظ مقاطع الفيديو التي تم تحميلها على بطاقة الذاكرة تلقائيًا، ولكن يمكنك نقلها بعد ذلك من مكان لآخر كما تشاء.

إن TubeMate YouTube Downloader تطبيق سهل للغاية لتحميل مقاطع الفيديو ويتميز تحديدًا بإمكانية الحصول على أي فيديو في غضون ثوان!

رابط التحميل من هنا