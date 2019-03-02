حقيقة وفاة الممثلة السودانية فائزة عمسيب في القاهرة

أفادت مصادر موثوقة في القاهرة، أن الممثلة السودانية الكبيرة فائزة عمسيب قد تم نقلها للعناية المكثفة مساء أمس الجمعة بمستشفى الزراعيين بالقاهرة، بخلاف التقارير والشائعات التي تحدثت عن وفاتها.

وأشارت التقارير الطبية عقب الفحوصات التي خضعت لها الممثلة الى أنها تشكو من هبوط حاد في الدورة الدموية، وأكد المصدر أن إدارة المستشفى تولي اهتمام كبير ومتعاظم بالممثلة القديرة “فائزة” والتي خضعت لعلاجات مكثفة بالعناية .

وكانت الممثلة عمسيب قد خضعت لعملية جراحية في الركبة منذ تواجدها في القاهرة خلال الأربعة أشهر الماضية، وهي الآن بصدد إعادة العملية الجراحية مرة أخرى.

وأوضحت مصادر مقربة، أن صحة الممثلة السودانية، قد تراجعت في اليومين الماضيين وتسبب في هبوط حاد في الدورة الدموية. وفق "كوش نيوز"