موعد برنامج أرب جوت تالنت 2019 الموسم السادس - مفاجآت جديدة

تداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد للفنانة اللبنانية نجوى كرم التقط خلال الحلقة الثانية من الموسم السادس من برنامج المواهب Arabs Got Talent، كانت في حالة من العصبية غير مسبوقة لها في أي من حلقات المواسم السابقة.

موعد البرنامج: السبت الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر

وظهرت الفنانة اللبنانية فيه وهي تعلق على أداء مشتركة تدعى أسمهان. إلا أنها لم تتمكن من متابعة كلامها بسبب مقاطعة الإعلامي علي جابر والفنان المصري أحمد حلمي لها، ما دفعها إلى مغادرة مكانها، موضحة أنها ستغادر البرنامج بسبب وجودها وسط شخصين لا يسمحان لها بالكلام.

وحقق أحد هذه الفيديوها المنتشرة ما يقارب من 250 ألف مشاهدة، وانطلقت في أوساط المتابعين موجة من الجدل، حيث أعرب بعضهم عن إعجابهم بطرافة الفنانة فيما اعتبر آخرون أنها شعرت بالانزعاج فعلاً.

وفي وقت سابق، فوجئت نجوى كرم بالاحتفال بيوم ميلادها على هامش إحيائها الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب "ديو المشاهير"، وكذلك تألقها بـ3 إطلالات حازت إعجاب جمهور كبير من متابعيها.