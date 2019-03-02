تراند اليوم : اسماء المستبعدين من بطاقات التموين ورابط موقع دعم مصر لتحديث البطاقات التموينية

متابعات/ الخليج 365/ اسماء المستبعدين من بطاقات التموين ورابط موقع دعم مصر لتحديث البطاقات التموينية 2019 أو بطاقة الأسرة هو من أهَمّ الأمور التي يتوجّب على كل مواطن القيام بها بعد تطوير نظام التعامل بين المُواطنين والجهات المُختصّة من خلال تكريس تكنولوجيا المعلومات في خدمة المواطنين، حيث تَمّ توفير بيئة تواصل بسيطة بين الحكومة ومستحقّي الدعم عبر البطاقات الإلكترونية التي يتمّ العمل من خِلالها حيث سُهولة تحديث البيانات وإمكانيّة إضافة المواليد أو حذف الوفيات بكُل سهولة دون عناء الروتين الإداري الذي يستغرِق الكثير من الوقت، والمزيد حول تحديث بطاقة التموين 2019.

اهداف نظام بطاقة الاسرة

هنا أهمّ الأهداف التي يقوم عليها نظام بطاقة الأسرة.

تضمن بطاقة الأسرة وصول الدعم لمستحقيه من خلال منظومة متطورة عبر البطاقات الإلكترونية التي تضمن أفضل خدمة للمواطن.

القضاء عل محاولًا الغش والتلاعب التي يقوم بها معدومي الضمير واللصوص المحترفين بالتلاعب في نسب الدعم أو سرقة الحصص المخصصة للدعم.

توفير آليات حضارية ليتمكّن المواطنين ذوي الإحتياج من الحصول على حصتهم التموينة بكرامة وبشكل حضاري.

توفير إمكانيات لتحديد الأنمَاط الإستهلاكية للأسر المصرية تبعًا للمنطقة الجغرافية ولنوعية الإستهلاك.

يُساهم النظام الجديد في دفع الأسر المصرية إلى التخلّص من العادات السيئة مثل التسرب في التعليم و عدم الإستفادة من الخدمات الصحية المُقدّمة للمواطنين.

ضمان العائدات الإقتصادية المرجوية من خلال تقديم جميع الخدمات عبر البطاقة الذكية.

توفِير الشّفافية في التعامُل بين المواطن والحُكومة من خلال ترشيد إدارة الدعم وتوفير بيئة تفاعلية بين المواطن والحكومة.

إستخدام التكنولوجيا وتكريس الخدمات المُرتبطة بها لمصلحة المواطنين.

توفير جمِيع البيانات السليمة والمحدثة في أسرع وقت ممكن بعيدًا عن البطاقات التقليدية والروتين الإداري، ليصل الدعم في الوقت المناسب وتتم عمليات التحديث والتعديل بشكل سريع.

موقع تحديث بطاقة التموين

يمكنكم أعزائنا المُواطنين الآن ومن خلال الرابط الرّسمي الذي سنوفّره لكُم أن تقوموا بتحديث جميع بطاقات التموين الخاصّة بكم سواء من إضافة أبناء جُدد أو تعديل بيانات البطاقة أو مكان السكن أو أي معلومات تودون إضافتها من خلال الرابط الرسمي من هنـــــــــا.