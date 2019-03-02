تراند اليوم : جديد فيديو رنا هويدي وخالد يوسف 2-3-2019 - YouTube

متابعات / الخليج 365/ تشهد فضيحة تسريب الفيديوهات الجنسية المسربة للنائب المصري "خالد يوسف" مع عدد من الفنانات والمشاهير العرب، ضجة اعلامية كبيرة ، حيث تم تداول الأخبار المتعلقة بالفيديوهات المسرب خالد يوسف مع فنانات المصريات بشكل كبير في عدد من المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي .

ففي فضيحة جديدة للمخرج المصري خالد يوسف، تم تسريب فيديو اباحي جديد مع المذيعة رنا هويدي ، رنا هويدى مذيعة ومخرجة تلفزيونية شابة عمرها 26 عاما كانت تعمل بالاذاعة ” اذاعة ال ام بى سى ” وتم طردها من الاذاعة ثم التحقت بقناة الغد وقدمت احدى البرامج بها، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جنسي لخالد يوسف مدعين بانه يعود للمذيعة رنا هويدي .

فضيحة خالد يوسف الجنسية ورنا هويدى اليوم بدات عندما ارادت رنا هويدى مغادرة البلاد ولكن لم يمهلها الامن وتم القبض عليها فورا وتم تقديمها للعدالة .

هذا ويعتذر لكم "الخليج 365 عن نشر فيديو الاباحي لرنا هويدي وخالد يوسف، نظراً لمخالفته للسياسة التحريرية للموقع ، واحتوائه على مشاهد اباحية .