تراند اليوم : طبخ ام وليد 2019 أحدث الأكلات والوصفات .. طبخ ام وليد 2019

غزة_ الخليج 365/ طبخ ام وليد 2019 أحدث الأكلات والوصفات .. طبخ ام وليد 2019 ، وانتشرت في الآونة الأخيرة مجموعة من برامج الطبخ أو العديد من الشيف الذين يقدمون وصفات سهلة ومميزة للطعام سواء عبر الفيس بوك أو يوتيوب وغيرهم من وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد حققت الشيف أم وليد شهرة واسعة حيث تختص صفحتها بتقديم أشهى وأطيب الأطباق العربية سهلة التحضير وبمكونات بسيطة للغاية.

انتشرت في الآونة الأخيرة مجموعة من برامج الطبخ أو العديد من الشيف الذين يقدمون وصفات سهلة ومميزة للطعام سواء عبر الفيس بوك أو يوتيوب وغيرهم من وسائل التواصل الاجتماعي. وقد حققت الشيف أم وليد شهرة واسعة حيث تختص صفحتها بتقديم أشهى وأطيب الأطباق العربية سهلة التحضير وبمكونات بسيطة للغاية.

وصفات ام وليد الجديدة

حلوة المربى وجوز الهند الاقتصادية

المكونات

– 4 بيضات، كأس سكر عادي

– معلقة صغيرة فانيليا وملح

– كأس زيت

– دقيق أبيض

الطريقة

– نخلط البيض مع السكر والفانيليا والملح، ثم نضع الزيت والدقيق حتى نحصل على عجينة طرية ومتلاصقة.

– ندهن اليدين بالزيت ونقوم بقسم العجينة إلى نصفين.

– ندهن القارب زيت ونضع داخل القارب المربع ورق زبدة ونفرد النصف الأول من العجينة بالسمك الذي تريدينه.

– ثم ندخل القارب الفرن على درجة حرارة 180 حتى يأخذ اللون الأحمر، ثم نقوم بعمل نفس الشيء مع النصف الآخر من العجينة.

– ندهن الطبقة الأولى بمربى الفراولة أو المشمش ونضع فوقه الطبقة الثانية وندهنها بالمربى أيضًا ثم نرش جوز الهند أو أي نوع من المكسرات.

– نتركه يرتاح ساعة على الأقل قبل تقسيمه ثم ننزع الأطراف ونقطعه على شكل مربعات.

بقلاوة التركي

المكونات

– 2 معلقة صغيرة ماء ورد، 1 كوب ماء.

– 1 علبة حليب مكثف محلى، 1 كوب لوز مفروم.

– 1 لفة جلاش، نصف كوب زبدة ذائبة

– 1 كوب بندق مفروم

مقادير القطر

– 1كوب ماء، 2 كوب سكر

– 2 ملعقة صغيرة ماء ورد، 2 ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة التحضير

– يُخلط الحليب المكثف المحلى والبندق واللوز وماء الورد جيدًا حتى يتجانسوا.

– ندهن صينية بالزبد ونرص طبقات الجلاش مع دهن كل طبقة بالزبد حتى نصل إلى 7 طبقات.

– نضع حشو البندق واللوز ونضع فوقهم 7 طبقات أخرى من الجلاش مع دهن كل طبقة بالزبدة.

– نقطع بسكين حامي البقلاوة وندخل القارب الفرن على درجة حرارة 180 حتى تكتسب اللون الذهبي.

– تُسقى بالشربات البارد فور خروجها من الفرن.

طريقة عمل القطر

– نضع الماء والسكر في إناء على النار ونقلبهم جيدا على النار لمدة 10 دقائق

– نضيف عصير الليمون ونترك الخليط على النار مرة أخرى 10 دقائق.

– نرفع الخليط من على النار ونضيف ماء الورد ثم نتركه ليبرد.

كرات جوز الهند

المقادير

– 300 جرام حليب مكثف ومحلى

– 4 كوب جوز هند مبشور

طريقة التحضير

– نخلط كل الحليب المكثف مع 3 أكواب من جوز الهند ونشكلهم على شكل كرات.

– نغمس كرات الجوز في كوب الجوز المبشور المتبقي وتوضع في طبق التقديم.

الدبلة الليبية

المكونات

– كوب دقيق، ملعقة صغيرة بايكنج باودر

– 1 بياض بيضة، نشا لفرد العجين

– 3 ملعقة ماء ورد، رشة ملح

– ملعقة كبيرة زبدة

– للقطر: 2 كوب سكر، 2 كوب ماء، عصير نصف ليمونة

طريقة التحضير

– نخلط الدقيق والباكينج باودر والملح جيدًا، ثم نضع البياض وماء الورد والزبدة ونخلهم جيدًا.

– نترك العجين ليرتاح ساعة بعد العجن، ثم نقوم بفرد العجين جيدًا حتى تصبح رقيقة مثل ورق الزبدة.

– نلف العجين على شوكة ونضعها في الزيت الساخن ونقليها.

– نضع عليها القطر

طريقة عمل القطر

– نضع الماء والسكر في إناء على النار ونقلبهم جيدا على النار لمدة 10 دقائق

– نضيف عصير الليمون ونترك الخليط على النار مرة أخرى 10 دقائق.

– نرفع الخليط من على النار ونضيف ماء الورد ثم نتركه ليبرد.