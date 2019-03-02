تراند اليوم : صحة خبر وفاة السعيد بوتفليقة " شقيق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة" ؟!

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر عدد من الأخبار التي تتحدث بوفاة السعيد بوتفليقة وهو شقيق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد تدهور وضعه الصحي .

فيما تسائل الكثير من المواطنين في الجزائر حول حقيقة هذه الأخبار والوضع الصحي للسعيد بوتفليقة .

فقد أكد مصدر مقر ب من عائلة بوتفليقة بأن شقيق الرئيس الجزائر "السعيد بوتفليقة" لا يزال على قيد الحياة ووضعه الصحي جيد ، نافياً جميع الأخبار التي تتحدث عن وفاته .

يذكر أن سعيد بوتفليقة من مواليد 1957 ، ولد في وجدة في المغرب ، هو أستاذ جامعي و سياسي جزائري. وهو الشقيق و المستشار الخاص لعبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الحالي للجزائر، حيث له عليه نفوذ معتبر.

السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. تتحدث الصحافة الجزائرية عنه على أنه «مستشار في الرئاسة من دون وظيفة رسمية» وهي الصيغة التي نسبها لنفسه في خطاباته.