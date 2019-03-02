ياسمين الخطيب تنتقم من طليقها وتطعنه

أقدمت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب على الانتقام من زوجها السابق، وطعنه بآلة حادة، متسببة بعاهة مستديمة له، مبدية عدم ندمها من فعلتها.

واعترفت ياسمين الخطيب بتعرضها للضرب من طليقها وذلك خلال استضافتها في برنامج "قطعوا الرجالة" الذي تقدمه الإعلامية "راغدة شلهوب" على قناة النهار.

وقالت "ياسمين" في البرنامج: "أيوة تعرضت للضرب طبعا ولكني أخدت حقي منه وقتي"، حسب المصريون.

وأضافت: "غزيّته (طعنته) .. كسرت المرايا وغزيته بيها وقطعت له العصب بتاع صباعه وأصيب بعاهة مستديمة"، متابعة أنها لم تندم، وأنها سعيدة إنه كل ما بيبص لصباعه دا بيفتكرني".