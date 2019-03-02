حقيقة وفاة الفنان صلاح عبدالله

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، أنباء تتحدث عن وفاة الفنان المصري القدير صلاح عبد الله.

وأكدت مصادر مُطلعة عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن وفاة الفنان صلاح عبدالله، مشيرة إلى أنه يتمتع بصحة جيدة.

وكان الفنان صلاح عبدالله نشر تغريده عبر حسابه في تويتر، كتب فيها : "لما العقل يحِس في لحظة إنه قليل الحيلة والكل إتحوِل فاتي متجوِل في موائع التوصيلة يبقى ساعتها أكيد يالساني يكون الصمت فضيلة".

يشار إلى أن صلاح عبدالله، هو ممثل مصري مشهور يوم 25 يناير 1955 في جمهورية مصر العربية، وله عشرات الأفلام، وعمل مع أشهر نجوم السينما المصرية.