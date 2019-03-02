فنانة مصرية تشيد بالمخرج خالد يوسف بعد الفيديوهات (مشاهده)

أشادت الفنانة المصرية وفاء عامر، يوم الجمعة، بالمخرج الشهير خالد يوسف، الذي أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وقال الفنانة وفاء عامر إنها وافقت على دورها في فيلم "كارما" من أجل خالد يوسف"، مستطردة : "رغم أن الدور كان أصغر من دوري الفنانتين زينة، وغادة عبد الرازق".

وذكرت أنها تثق المخرج خالد يوسف بشكل مطلق، مشيرة إلى أنها ستقدم أي عمل فني يطلبه مني دون تردد "حتى لو جملة واحدة".

ولفتت إلى أن خالد يوسف أصر على أن أقدم دور البطولة في فيلم (كف القمر)، موضحة أنه قام بذلك رغم اعتراض البعض.

يشار إلى أن هناك حالة جدل غير مسبوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد قولهم إن المخرج خالد يوسف ظهر في فيديوهات غير مناسبة مع فنانات.