فيديو وصور فضيحة حليمة بولند في البحر الميت

تلقت الفنانة الكويتية حليمة بولند موجة من الانتقادات والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو وصورا أظهرت أجزاء حساسة من جسدها مغطاة بطين البحر الميت.

ونشرت حليمة بولند عبر حسابها الشخصي، بعض الصور بعد خروجها من البحر الميت، وظهر جزء من جسمها ”عارٍ“ وهو مغطى بالوحل العلاجي، مشيرة إلى أنه مفيد في علاج البشرة.

يذكر أن حليمة بولند قد أوضحت أنها أمضت أوقاتًا ممتعة في الأردن، لافتة إلى أنها سترتدي ملابسها استعدادًا للذهاب إلى المطار ومغادرة المملكة الهاشمية.

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شاهد: حليمة بولند تظهر عارية من أجل طين البحر الميتhttps://t.co/9rVuFoAUNN pic.twitter.com/9AHFmAAcaX — فن ومشاهير (@celebNart) February 28, 2019

والفنانة الكويتية حليمة بولند تبلغ من العمر 38 عاما شاركت في العديد من الأعمال الفنية والمسلسلات وتمتاز بشهرة كبيرة في الوسط الفني العربي.