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فيديو وصور فضيحة حليمة بولند في البحر الميت

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تلقت الفنانة الكويتية حليمة بولند موجة من الانتقادات والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو وصورا أظهرت أجزاء حساسة من جسدها مغطاة بطين البحر الميت.

ونشرت حليمة بولند عبر حسابها الشخصي، بعض الصور بعد خروجها من البحر الميت، وظهر جزء من جسمها ”عارٍ“ وهو مغطى بالوحل العلاجي، مشيرة إلى أنه مفيد في علاج البشرة.

يذكر أن حليمة  بولند قد أوضحت أنها أمضت أوقاتًا ممتعة في الأردن، لافتة إلى أنها سترتدي ملابسها استعدادًا للذهاب إلى المطار ومغادرة المملكة الهاشمية.

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والفنانة الكويتية حليمة بولند تبلغ من العمر 38 عاما شاركت في العديد من الأعمال الفنية والمسلسلات وتمتاز بشهرة كبيرة في الوسط الفني العربي.

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