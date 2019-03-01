تراند اليوم : اول يوم رجب 2019 -1440 فضائل شهر رجب 2019

اول يوم رجب 2019 -1440 :-

يحل علينا شهر رجب للعام 1440 – 2019 ، يوم الجمعة الموافق 1-7-1440 هجريا ، الموافق 8-3-2019 ميلادياً، حيث ننشر لكم الآن التقويم الهجري لشهر رجب كامل كالتالي :-

التقويم الهجري لشهر رجب من سنة 1440 هـ

اليوم الهجري الميلادي الجمعة 1440/7/1 2019/3/8 السبت 1440/7/2 2019/3/9 الأحد 1440/7/3 2019/3/10 الإثنين 1440/7/4 2019/3/11 الثلاثاء 1440/7/5 2019/3/12 الأربعاء 1440/7/6 2019/3/13 الخميس 1440/7/7 2019/3/14 الجمعة 1440/7/8 2019/3/15 السبت 1440/7/9 2019/3/16 الأحد 1440/7/10 2019/3/17 الإثنين 1440/7/11 2019/3/18 الثلاثاء 1440/7/12 2019/3/19 الأربعاء 1440/7/13 2019/3/20 الخميس 1440/7/14 2019/3/21 الجمعة 1440/7/15 2019/3/22 السبت 1440/7/16 2019/3/23 الأحد 1440/7/17 2019/3/24 الإثنين 1440/7/18 2019/3/25 الثلاثاء 1440/7/19 2019/3/26 الأربعاء 1440/7/20 2019/3/27 الخميس 1440/7/21 2019/3/28 الجمعة 1440/7/22 2019/3/29 السبت 1440/7/23 2019/3/30 الأحد 1440/7/24 2019/3/31 الإثنين 1440/7/25 2019/4/1 الثلاثاء 1440/7/26 2019/4/2 الأربعاء 1440/7/27 2019/4/3 الخميس 1440/7/28 2019/4/4 الجمعة 1440/7/29 2019/4/5

فضائل شهر رجب 2019 :-

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مع بداية شهر رجب من كل عام يثار الجدل حول فضائل شهر رجب وما يتم فيه من أعمال صالحات، فالبعض يرى أنه لا ميزة أو فضيلة في شهر رجب عن غيره من الشهور، والبعض الأخر يرى فضائل لشهر رجب وفقًا لأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان بعضها ضعيف إلا أن العلماء قالوا فيها إنه يقوي بعضها بعضًا.

على كل حال دعونا تعرف على شهر رجب وأفضلية الأعمال الصالحة فيه.. فشهر رجب من أشهر الله الُحرم، والتي جاء في فضلها الكثير من الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو شهر التهيئة لشعبان والتمهيد لرمضان.