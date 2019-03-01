تراند اليوم : نتائج سحب اللوتو اللبناني ..نتائج سحب اللوتو اللبناني مع زيد اليوم ..نتائج اللوتو اللبناني

نتائج اللوتو اللبناني ١٦٩٦ ، جرى اليوم الخميس 28 فبراير 2019 سحب نتائج اللوتو رقم 1696 عبر قناة LBC اللبنانية، lebanon lotto result today، حيث تجرى وقائع سحب نتائج اللوتو اللبناني اليوم ٢٨ -٢-٢٠١٩، مرتين أسبوعياً، ويعد سحب اللوتو اللبناني أحد مسابقات اليانصيب التي ينتظرها اللبنانيين يومي الخميس والاثنين بكل أسبوع.

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ومن المقرر أن تعلن نتائج اللوتو اللبناني، بث مباشر على قناة إل بي سي اللبنانية، حيث سيتم الإعلان مباشرة عن أرقام الحظ الفائزة في اللوتو اليوم الاثنين، لذلك سنقوم بنشر نتائج اللوتو اللبناني، كما سنوفر لكم رابط الاستعلام عن نتائج اللوتو اللبناني 1695 في أسفل المقال.

نتائج سحب اللوتو اللبناني اليوم

ولمعرفة نتائج سحب اللوتو اللبناني اليوم الخميس 28 فبراير/ شباط 2019 بعد إجراء السحب عبر قناة إل بي سي، والاستعلام عن الأرقام الرابحة لليوم الإثنين يرجى زيارة الرابط التالي : من هنـا.

الأرقام الستة الاساسية: 4-9-12-16-38-42| الرقم الإضافي |1| نتيجة سحب زيد : 49549

عملاً بقرار تلزيم يانصيب اللوتو اللبناني قررت الإدارة اجراء سحبين في الاسبوع، كل اثنين وخميس مساءً على شاشة LBC.