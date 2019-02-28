حقيقة حبس محمد رمضان بتهمة التشهير

أكد أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض عن مدير عام قنوات MBC مصر، محمد عبد المتعال، أن حكما صدر بسبب قيام الفنان محمد رمضان ببث فيديو على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي نقلته كافة المواقع الإخبارية المختلفة والوسائط الإعلامية سب فيه عبد المتعال.

وأصدرت محكمة جنح قسم الدقي، حكما بتأييد حبس الفنان رمضان ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة 10001 جنيه، في التهمة الموجهة له بسب والتشهير في مدير عام قنوات MBC مصر. "بحسب سبوتنك"

وطالب عبد العزيز بمعاقبة الفنان محمد رمضان بتهمة السب والقذف وفقًا لمواد قانون العقوبات 171، و188، و306، و307، و308، علما بأنه استجابت لمطالبه، محكمة الجنح، أمس الأربعاء، حيث يتم الحبس في حالة تكرار جنحة السب والقذف.