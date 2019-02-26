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تراند اليوم : خبر وفاة وليد الفراج “الحقيقة الكاملة”

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حسن 0 تبليغ

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خبر وفاة وليد الفراج “الحقيقة الكاملة”

خبر وفاة وليد الفراج “الحقيقة الكاملة”

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم خبر وفاة الاعلامي السعودي الشهير وليد الفراج بعد تدهور وضعه الصحي .

حيث تم تناقل الخبر بسرعة كبيرة ، الامر الذي أدى لانقسام رواد ونشاطء مواقع التواصل الاجتماعي وجمهور الاعلامي السعودي الكبير وليد الفراج، فمنهم من ترحم على الراحل داعياً له بالرحمة والمغفرة ، ومنهم من تسائل عن حقيقة خبر الوفاة والحالة الصحية لوليد الفرج .

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الا أن الحساب الرسمي لوليد الفراج عبر تويتر رد ساخراً على جميع من تداول خبر الوفاة بـ “الله يرحمنى” ، لينفي جميع الأخبار التي تتحدث عن وفاته ، مؤكداً أنه لا يزال على قد الحياة وأنه بصحة جيدة.

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2019-02-26 2019-02-26

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