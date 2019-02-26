تراند اليوم : خبر وفاة وليد الفراج “الحقيقة الكاملة”

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم خبر وفاة الاعلامي السعودي الشهير وليد الفراج بعد تدهور وضعه الصحي .

حيث تم تناقل الخبر بسرعة كبيرة ، الامر الذي أدى لانقسام رواد ونشاطء مواقع التواصل الاجتماعي وجمهور الاعلامي السعودي الكبير وليد الفراج، فمنهم من ترحم على الراحل داعياً له بالرحمة والمغفرة ، ومنهم من تسائل عن حقيقة خبر الوفاة والحالة الصحية لوليد الفرج .

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الا أن الحساب الرسمي لوليد الفراج عبر تويتر رد ساخراً على جميع من تداول خبر الوفاة بـ “الله يرحمنى” ، لينفي جميع الأخبار التي تتحدث عن وفاته ، مؤكداً أنه لا يزال على قد الحياة وأنه بصحة جيدة.