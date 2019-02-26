مشاهده: صور رانيا يوسف الجديدة تشعل مواقع التواصل

أشعلت الممثلة المصرية المثيرة للجدل، يوم الثلاثاء، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت صورا جريئة جدا عبر حسابها الرسمي في “تويتر”.

وأوردت رانيا يوسف أربع صور مثيرة لها عبر “تويتر”، وعلقت عليها قائلة : “لقد وجدت أنه إذا كنت تحب الحياة، سوف أحب الحياة مرة أخرى”.

وحظيت صور رانيا يوسف الجديدة بعشرات الردود والتعليقات خلال دقائق معدودة، إذ كتب محمود يحيى : “يا جماله يا رانيا”، فيما غرد مصطفى قائلا : “ممكن تصوري بهدوم ثاني، وتبقي شيك والحياة هتحبك أيضا”.

كما علق المتابع ناصر : “أنا لا تعجبني ملابسك أبدا، لأنه فيها خروج عن المألوف دائما”، في حين قال جاد فؤاد رضوان : “حب الحياة، يجعلكي تتخلين عن باقي ملابسك!”.

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