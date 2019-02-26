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تراند اليوم : خبر وفاة الشيخ محمد راتب النابلسي “الحقيقة الكاملة”

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خبر وفاة الشيخ محمد راتب النابلسي “الحقيقة الكاملة”

خبر وفاة الشيخ محمد راتب النابلسي “الحقيقة الكاملة”

عمليات بحث مكثفة عبر محركات جوجل عن الحالة الصحية للداعية السوري الشهير الدكتور محمد راتب النابلسي ، وحقيقة خبر وفاة النابلسي ، بعدما أطلقت صفحة اخبارية خبر يفيدي بوفاة الداعية محمد راتب النابلسي بعد صراع طويل مع المرض، وبعد تدهور وضعه الصحي .

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الأمر الذي شكل ضجة كبير من قبل متابعي الشيخ ، مما دفعهم يتسائلون عن حقيقة خبر الوفاة ، والحالة الصحية له .

كما وعلق الداعية محمد راتب النبابلسي على خبر وفاته “لقد مت أربع مرات” ، جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية له نفى من خلالها الأخبار المتناقلة عن خبر وفاته ، مؤكدً أنه لا يزال بصحة جيدة ويتابع برنامجه الدعوي ، وطالب من جميع وسائل الاعلام لضرورة التأكد قبل نشر أي خبر.

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2019-02-26 2019-02-26

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